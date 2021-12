Cove, LOVIT de mașină: Am făcut un experiment ce putea fi FATAL. Eram mai şmecher

Cove este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV și actori din țară și chiar dacă se află pe micile ecrane și pe scenă de ani de zile, despre viața lui privată și despre copilărie publicul nu știe prea multe lucruri.

Acum, Gabriel Coveșeanu a oferit detalii interesante despre el și mai mult, a dezvăluit că la un moment dat, a fost la un pas de moarte, după ce o mașină a dat peste el. De asemenea, Cove a vorbit și despre perioada comunismului și despre cum îi ducea flori Elenei Ceaușescu.

Întrebat cum a fost viaţa sa în timpul regimului comunist, Cove a spus: "Frumoasă. Am fost copil, adolescent, e aceea perioadă a vieţii în care vezi partea frumoasă. Nu ai griji, nu ai probleme, ce ştiam eu că trăiam în comunism? Am stat la cozi, dar era ceva normal, am fost şi pionier şi UTC-ist, dar m-au pierdut pe parcurs. M-au selectat într-un an să îi dau flori tovarăşei Elena Ceausescu, dar a venit Securitatea şi a constat că eram cam negru la ten şi tovarăşii preferau blonzii. Aşa că m-au exclus. Am fost trist şi gelos pe Duban (n.r. Andrei Duban) care era ales mereu să dea flori.

Din fericire, nu m-am confruntat cu lipsuri materiale majore, chiar dacă nu am fost un copil de bani gata şi nu am provenit dintr-o familie de oameni bogaţi. Copilăria am petrecut-o înainte de 1989, când diferenţele dintre copii nu erau atât de mari cum sunt astăzi. Aşa că nu am resimţit lipsuri".

"Am făcut un experiment ce putea fi fatal"

"În copilărie, eram aşa, mai şmecher. Şi am făcut un experiment ce putea fi fatal. Am trecut strada cu ochii în sus şi m-a lovit maşina. Am avut noroc, am scăpat şi, uite, îţi răspund ţie la întrebări. Mă credeam şmecher şi nu a fost asta. Cred că văzusem vreun film cu supereroi. (...)

Am fost la un pas să nu mai fiu, dintr-un teribilism de puşti, dar, totuşi, iată că mai sunt", a mai spus Cove, într-un interviu pentru okmagazine.ro

Întrebat despre cea mai mare boacănă pe care a făcut-o în copilărie, Gabriel Coveșeanu a mai spus că făcea foarte multe.

"Eu am foarte multe amintiri haioase, am făcut tot felul de năzbâtii. Erau haioase pentru mine, dar dramatice pentru părinţi. De la momentul în care le-am dărâmat mobila din casa pe care abia o achiziţionaseră până la faptul că am traversat strada cu ochii în sus şi am fost lovit de o maşină", a completat el.