Costoiu: Nu am acceptat acest COMPROMIS. Valoarea diplomei UPB și lupta pentru topurile internaționale

"Noi nu ne putem permite după 200 de ani de învăţământ să coborâm ştacheta sub un anumit nivel. Este o adaptare continuă a procesului educaţional la schimbările din societate, există dialog cu societatea, cu companii, dar un nivel minim nu poate fi coborât, pentru că transformăm Universitatea în altceva. Nu ne putem permite asta. E un nivel cunoscut în lume, diploma noastră e recunoscută peste tot în lume. Este mult mai important pentru absolvenţii noştri că dacă valoarea acestei diplome scade, valoarea noastră scade, nu mai suntem recunoscuţi. Ori pentru societate e mult mai important să livrăm oameni bine pregătiţi", a declarat Mihnea Costoiu la DC NEWS TV, în emisiunea Ce se Întâmplă, moderată de Răzvan Dumitrescu.

România, nicio universitate în top 500

"E o chestie relativă, eu nu sunt un mare fan al acestor topuri. Deşi UPB este în multe topuri pe poziţii onorante. A devenit o industrie extrem de interesantă, sunt topuri făcute de diferite asociaţii din lume. Există topuri turceşti, spaniole, sud-americane, englezeşti. UE a clacat în încercarea de a face o clasificare a universităţilor, pentru că a fost prost făcută şi divergenţele erau mari. Dar ele dau un anumit nivel, poziţionează universitatea. Dar, repet, UPB este în multe topuri în prima poziţie. Trebuie să nu absolutizăm aceste topuri. Pe de altă parte, o spun foarte sincer, ca unul care nu am acceptat să fac acest compromis ca rector. Fiecare top are propria companie de lobby şi recomandă anumite măsuri, contracost. Eu cred că producţia ştiinţifică şi valoarea UPB nu este legată de un contract pe care îl face rectorul cu o companie care să ajute să aibă o poziţie mai bună în top. UPB, faţă de alte multe universităţi din România, are o poziţie dată de valoarea producţiei ştiinţifice, nu de un anumit gest făcut de rectorul Costoiu. Refuz categoric să intru în acest joc. Valoarea universităţii este dată de absolvenţii săi şi de oamenii săi", a mai spus Mihnea Costoiu.

