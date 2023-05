Penitenciarele sunt sub Ministerul de Justiție. Cu domnul ministru ați vorbit legat de aceste probleme din penitenciare?

„Să știți că avem o colaborare bună cu Ministerul Justiției, una din cele mai bune colaborări din ultimii ani. Avem ședințe lunare la Ministerul Justiției. De fiecare dată când cerem avem ședințe lunare inclusiv cu Administrația Națională a Penitenciarelor, cu Ministerul Justiției. La nivelul comunicare și ședințe stăm foarte bine, ce n-am stat noi niciodată.

Avem o colaborare bună și cu ministrul justiției, el ne-a garantat un dialog transparent, constructiv cu organizațiile sindicale. Deci, dialogurile există, problemele din penitenciare sunt prezentate Ministerului Justiției, dar fără bani nu poți să faci nimic bun în penitenciare. Nu poți să construiești, nu poți să îmbunătățești condițiile. Există un plan în care să se construiască două noi penitenciare Unguriu și Berceni care vor avea capacitate de aproximativ 2000 de locuri.", a spus Cosmin Dorobanțu.

„Ce salariu are un angajat în penitenciare?”, a întrebat Laura Duță.

„Un polițist de penitenciar, care începe astăzi să lucreze în penitenciar, are undeva la 3000 de lei plus normă de hrană, la care se mai adaugă anumite sporuri, de noapte, în funcție de mediul în care lucrează. Deci, pleacă de la 4000 de lei și poate ajunge până la 7000, 8000 de lei, depinde, 10.000 de lei dacă are funcție de conducere, dacă e director, director adjunct.”, a spus Cosmin Dorobanțu.

„Mă interesa foarte mult un polițist care are grijă de 150 de deținuți, singur, atacat aproape zilnic.”, a adăugat Laura Duță.

„Singur, are minim 5500 dacă este la sfârșitul carierei sale. Deci pentru 5500 își riscă viață acest polițist de penitenciare. Și am făcut o statistică: dacă un deținut stă în medie 3 ani și 4 luni în penitenciare, cam asta este media unui deținut în penitenciar, un polițist de penitenciare stă și face pușcărie 23 de ani. Nu știu dacă aș vrea ca cineva să facă pușcărie pe 1000 de euro pe lună.", a spus Cosmin Dorobanțu.

