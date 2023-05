Salarii: Cât câștigă un polițist de penitenciare

„Ce salariu are un angajat în penitenciare?”, a întrebat Laura Duță.

„Un polițist de penitenciar, care începe astăzi să lucreze în penitenciar, are undeva la 3000 de lei plus normă de hrană, la care se mai adaugă anumite sporuri, de noapte, în funcție de mediul în care lucrează. Deci, pleacă de la 4000 de lei și poate ajunge până la 7000, 8000 de lei, depinde, 10.000 de lei dacă are funcție de conducere, dacă e director, director adjunct.”, a spus Cosmin Dorobanțu.

„Mă interesa foarte mult un polițist care are grijă de 150 de deținuți, singur, atacat aproape zilnic.”, a adăugat Laura Duță.

„Singur, are minim 5500 dacă este la sfârșitul carierei sale. Deci pentru 5500 își riscă viață acest polițist de penitenciare. Și am făcut o statistică: dacă un deținut stă în medie 3 ani și 4 luni în penitenciare, cam asta este media unui deținut în penitenciar, un polițist de penitenciare stă și face pușcărie 23 de ani. Nu știu dacă aș vrea ca cineva să facă pușcărie pe 1000 de euro pe lună.”, a spus Cosmin Dorobanțu.

„De ce se angajează un om în penitenciare? Dumneavoastră ați lucrat, până să ajungeți Președintele Sindicatelor din Penitenciare. De ce v-ați dus să lucrați acolo?", a întrebat Laura Duță.

„Pentru că era un mediu sigur de lucru, poliție, penitenciare, armată. Eu, acum 17 ani, când am cunoscut acest sistem penitenciar, penitenciarele erau zona cea mai bine plătită din sectorul de apărare, era zona în care aveai o siguranță a locului de muncă, nu te dau afară decât dacă faci fapte de corupție sau săvârșești infracțiuni în timpul serviciului.

În general e un job bine plătit, este un job care îți conferă drepturi, bineînțeles are și interdicții și obligații, dar și drepturi și beneficii. Îmbrăcam o uniforma militară. Cam de asta am ajuns în sistemul acesta. Din păcate, am ajuns într-o situație în care politicienii nu mai acordă importanță unei cariei în poliție, penitenciare, armată și se vede. Avem sub un candidat pe loc la școlile care pregătesc noi generații de polițiști de penitenciare, de polițiști, de militari.”, a spus Cosmin Dorobanțu.

