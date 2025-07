Corneliu Ștefan, pe șantierele de infrastructură din Dâmbovița

Am început vizitele în teren alături de primarii din județ! Astăzi am fost la Gura Șutii, Produlești, Poiana, Potlogi, Odobești, Corbii Mari, Lungulețu și Titu, acolo unde am verificat modul în care se desfășoară investițiile în infrastructura locală, astfel încât dezvoltarea comunităților să meargă înainte fără întârzieri.

De asemenea, am mers și pe șantierul DN 7 Bâldana-Titu, o investiție ce are un rol esențial în creșterea economică a județului nostru.

La fel de important, am stat de vorbă cu primarii – le-am ascultat problemele, ideile și propunerile. Doar printr-un dialog deschis pot fi luate cele mai bune decizii pentru fiecare localitate.

Continuăm munca, pas cu pas, proiect cu proiect. Ne dorim ca fiecare comunitate din Dâmbovița să beneficieze de condiții cât mai bune și de o administrație implicată, prezentă zi de zi, a anunțat lideru PSD.

