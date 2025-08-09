Data publicării:

Coreea de Nord a început demontarea megafoanelor de la frontiera cu Coreea de Sud

Autor: Elena Aurel | Categorie: Stiri
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @MrDm
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @MrDm

Armata Coreei de Sud a anunțat sâmbătă că a detectat că armata nord-coreeană demontează unele difuzoare de propagandă îndreptate spre sud, în anumite zone de la graniță, după mișcări similare făcute de sud-coreeni, potrivit Reuters. 

Aceasta este prima dată când Seul face o astfel de declarație de când Lee Jae Myung a devenit președinte, în urmă cu două luni, iar Coreea de Sud a început să-și demonteze propriile difuzoare.

Militarii au precizat că mai este nevoie de confirmări suplimentare pentru a stabili dacă demontarea are loc în toate zonele și au adăugat că vor continua să monitorizeze activitățile conexe.

Într-un efort de a reduce tensiunile cu Phenianul, guvernul liberal al lui Lee, care a înlocuit unul conservator, a oprit difuzările de propagandă care criticau regimul nord-coreean la scurt timp după preluarea mandatului.

Luni, autoritățile sud-coreene au început să elimine difuzoarele care transmiteau mesaje anti-Coreea de Nord de-a lungul graniței țării, în timp ce Lee încearcă să reia dialogul între cei doi rivali istorici.

Cele două țări sunt, în continuare, tehnic în stare de război, după ce războiul din Coreea din 1950-1953 s-a încheiat cu un armistițiu, iar relațiile s-au deteriorat în ultimii ani.

Difuzările de propagandă peste graniță, prin intermediul difuzoarelor, au fost folosite de ambele părți, pe măsură ce relațiile dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord au cunoscut suișuri și coborâșuri de-a lungul timpului.

