Copiii ucraineni sunt învățați la școală să piloteze drone / foto

Astăzi a fost prima zi a unui nou an școlar pentru copiii din Ucraina, conform Sky News.

În timp ce unii dintre copii și-au exersat abilitățile lingvistice și de calcul, alții au învățat să piloteze drone.

Într-o postare pe Facebook, primarul orașului Lviv Andriy Sadovyi a distribuit fotografii cu tineri care stau la computere și învață „abilități de zbor”.

„Aceasta este noua noastră realitate. Abilitățile de zbor și colectarea de drone sunt unul dintre elementele programului Protect Ukraine, care va fi studiat în școlile noastre”, a scris el.

Dronele au devenit o parte uriașă a războiului, atât Ucraina, cât și Rusia folosindu-le ca arme ieftine, ușor adaptabile.

Ucraina a făcut „unele progrese notabile” în apropierea regiunii de est Zaporojie în ultimele 72 de ore, a declarat Casa Albă.

Aceasta este cea mai recentă situație teritorială din zonă, potrivit thinktank-ului american The Institute for the Study of War.

De asemenea, un oficial ucrainean a declarat că loviturile cu drone pe teritoriul Rusiei vor crește.

Mai multe atacuri cu drone au fost lansate împotriva regiunilor rusești în ultimele săptămâni, iar Mykhailo Podoliak a spus că acest lucru arată că războiul se deplasează treptat în țara lui Vladimir Putin.

„În ceea ce privește Rusia... există un număr tot mai mare de atacuri ale dronelor neidentificate lansate de pe teritoriul Federației Ruse, iar numărul acestor atacuri va crește”, a spus consilierul prezidențial.

„Pentru că aceasta este etapa războiului... când ostilitățile sunt transferate treptat pe teritoriul Federației Ruse”, a adăugat el.

Podoliak a exclus deocamdată discuțiile de pace, spunând că orice negocieri ar echivala cu o „capitulare” din partea Ucrainei.

Atacurile cu drone asupra Rusiei au crescut brusc în ultimele zile. Șase regiuni rusești au fost lovite într-o singură noapte, iar mai multe avioane de transport au fost distruse distruse și un aerodrom militar a fost incendiat.

