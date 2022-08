Controversă cu brățările de monitorizare pentru infractori. Ciocan: Vrem respectarea drepturilor omului în proporție de 100%

Christian Ciocan, purtătorul de cuvânt al Federaţiei Sindicatelor Democratice din Poliţia Română, a reafirmat poziția F.S.D.P.R. cu privire la încălcarea drepturilor omului în cazul unei legi care ar impune brățări de monitorizare pentru anumite categorii de persoane:

„Vreau să vorbim despre brățările de monitorizare pentru persoanele aflate în control judiciar, pentru persoanele care au ordin de restricție. În spațiul public circulă ceva așa, de maniera noaptea pe fulgerătură atunci când caii se fură.

Asta este o problemă extrem de importantă și are legătură cu drepturile omului. Așa cum ne-am exprimat, în trecut, poziția, nimic nu s-a schimbat. Am solicitat garanții de 100% că drepturile omului vor fi respectate. Una este monitorizarea unei persoane strict pentru povestea respectivă, pentru situația respectivă, în control judiciar sau care are ordin de protecție și alta este viața personală a oricărui cetățean din România sau din lume care este supus acestei proceduri. Am solicitat atunci garanții de 100%, în ședința de dialog social, iar atunci nimeni nu a putut formula garanții de 100%. Am spus că, în aceste condiții, o lege nu poate merge mai departe, pentru că nu faci bine, dar iei în calcul și faptul că se poate produce rău. Noi suntem stat democratic, cetățenii români vor garanții de democrație și respectarea legii și astfel am ridicat această problemă.

Nu am date ca până la acest moment să se fi schimbat ceva și văd că în spațiul public începe să circule, din nou, aceeași poveste cu brățările de monitorizare care se atașează gleznelor persoanelor. Cei care trebuie să aibă puncte de vedere sunt specialiștii în domeniul respectiv, iar aceștia sunt cei care aplică legea. Din cei care aplică legea facem parte și noi, ca Federație. La vremea respectivă ne-am opus pentru că nu au fost furnizate garanții de siguranță pentru respectarea drepturilor omului în proporție de 100% și până la această dată eu nu am cunoștință ca cineva să fi venit cu răspuns la această problemă sau cu un punct de vedere care să ia în calcul faptul că drepturile omului vor fi respectate în proporție de 100%.

Subiectul respectiv trebuie monitorizat, dar viața privată a persoanei și a oricăror alte persoane care interacționează cu subiectul respectiv sunt intangibile. Nu putem abdica sub nicio formă de la drepturile omului. Chiar dacă au mai existat situații în care unii și-au permis să încalce drepturile omului, acest lucru este de netolerat și nu va fi tolerat. O societate democratică din care face parte și Federația Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din România nu poate tolera ca drepturile omului să fie încălcate“, a conchis, pentru DC News, comisarul-șef Christian Ciocan.

