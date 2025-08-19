Controversă cu alegerile pentru Primăria Capitalei. Nu poți schimba regulile în timpul jocului: Miza legii Bucureștiului / video

Diana Mardarovici, consilieră generală a Municipiului București, a explicat că organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei ridică atât probleme de legitimitate, cât și riscuri legate de oboseala electoratului și de costurile ridicate, într-un an cu deficit bugetar major.

„Nu există o dezbatere publică în momentul de față. E timp să fie organizată? Cum merg lucrurile pentru că termenul presează, e posibil ca opoziția să dea în judecată Guvernul. Ludovic Orban a făcut-o pentru că nu s-au organizat alegerile parțiale”, a spus Val Vâlcu.

„Da, pot să o facă. Conform legii, chiar dacă legea menționează în cât timp trebuie făcute alegeri, nu există sancțiuni. Există două curente de gândire și ambele sunt valide. Unul care spune că ar fi bine să avem un primar general cât mai curând pentru că un primar votat de populație este un primar care poate să-și asume măsuri populare sau nepopulare sau orice măsură, dar pentru că are o viziune votată și validată cu bucureștenii.

Mai există și al doilea curent de gândire care este valid, că toată lumea a obosit de alegeri și de dezbateri între partide. E foarte greu. Nu e o competiție electorală undeva într-un sat cu 10 oameni. În București, politica de București influențează politica națională și invers. Și atunci există un risc, când intrăm în competiție să afectăm calitatea actului guvernamental, în primul rând.

În al doilea rând, banii. Nu e un cătun. Ca să organizezi alegeri în București costă 100 de milioane, nu sunt bani puțini într-un an în care vorbim despre un deficit foarte mare”, a spus Diana Mardarovici.

„Ar însemna să schimbi regulile în timpul jocului"

Diana Mardarovici a declarat că legea Bucureștiului și reforma administrativ-teritorială trebuie adoptate în actualul mandat parlamentar pentru alegerile viitoare, nu înaintea celor parțiale, deoarece ar însemna schimbarea regulilor „în timpul jocului”.

„Discuția despre legea Bucureștiului ar trebui purtată până la alegeri sau după? Punem un primar și după aia mai vedem?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Sub nicio formă pentru că ar însemna să schimbi regulile în timpul jocului, administrativ vorbind. Legea Bucureștiului și reforma teritorial-administrativă trebuie date în acest mandat parlamentar pentru alegerile viitoare, altfel mai amânăm cu patru ani discuția”, a spus Diana Mardarovici la Dc News.

