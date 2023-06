Ioana Dichiseanu și-a deschis sufletul și a făcut mai multe confesiuni din viața personală, în exclusivitate pentru DC News și Spectacola.

Care a fost cel mai mare vis din copilărie?

„Să am un copil. Asta mi-am dorit și pentru mine e cea mai mare împlinire. Pot să-mi dai orice, dacă o simt pe Anastasia în brațele mele nu mă mai interesează nimic.”, a spus Ioana Dichiseanu.

Care a fost cea mai mare trăznaie făcută în copilărie?

„Am făcut puține trăznăi. Am încercat să copiez la matematică și am luat doi. Am venit plângând acasă și i-am spus tatei: „Am luat 2, știu că te superi pe mine”. Și tata mi-a spus: „Da, tăticu, asta este. Să nu mă minți. Mi-ai spus, asta este. Liniștește-te, dar vreau ca data viitoare să nu mai copiezi. Mai bine scrii ce știi.” Pentru el minciuna era ceva de neiertat.”, a spus Ioana Dichiseanu.

Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta?

„L-aș aduce pe tata înapoi.”, a spus Ioana Dichiseanu.

Care este cea mai mare frică?

„Am mai multe frici, dar cred că cea mai mare frică este frică de necunoscut, nu neapărat de viitor sau de ce ne așteaptă peste 5 minute. Nu. De o boală, de lucrurile grave care se pot întâmpla.", a spus Ioana Dichiseanu.

Dacă viața ta ar avea o coloană sonoră, care ar fi?

„Cred că ar fi melodia Angelei Similea – Ce-aș fi fost dacă n-ai fi existat, și i-o dedic Anastasiei.”, a spus Ioana Dichiseanu.

Care e cel mai interesant lucru pe care l-ai citit ultima dată?

„Călătoria sufletelor", în viața de după moarte, și am ajuns la concluzia că nimeni nu știe cu exactitate ce se întâmplă. Singura idee cu care am rămas de acolo este că există ceva dincolo, dar că nimeni nu știe. Numai Dumnezeu știe ce e.”, a spus Ioana Dichiseanu.

Ai un talent inutil?

„Nu consider că e inutil. Cred că totul la un moment dat îți poate fi de folos în viață. Îmi place să vopsesc mobilă.”, a spus Ioana Dichiseanu.

Ce lucruri ai lua cu tine pe o insulă pustie?

„Un dezinfectant de mâini, o periuță de dinți și cred că o carte.”, a spus Ioana Dichiseanu.

Cum arată meniul perfect pentru tine?

„Mușchi de vită, sushi și cred că ceva lasagna, paste.”, a spus Ioana Dichiseanu.

Ce altă meserie ai fi practicat?

„Mediator. Nu suport să văd oameni certați și sunt pe principiul că întotdeauna adevărul e undeva la mijloc. Încerc să ascult și partea A și partea B și încerc să rezolvăm situația. Sau mi-ar fi plăcut să fiu make-up artist.”, a spus Ioana Dichiseanu.

Numește o persoană din showbiz care ți se pare atrăgătoare.

„Adrian Artene. Chiar mă simt atrasă de el. Mel Gibson.”, a spus Ioana Dichiseanu.

Recomandă-ne un serial sau un film.

„Am văzut recent, împreună cu Adi, o producție franceză, cred că Vortex îi spune, sau Vârtej. Foarte interesant! Este serial.”, a spus Ioana Dichiseanu.

Ai vicii, sau obiceiuri nesănătoase?

„Dulciurile, îmi plac dulciurile și cumpăr cam mult. Îmi plac cumpărăturile online.", a spus Ioana Dichiseanu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News