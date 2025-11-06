Concediile medicale nejustificate, în scădere. Rogobete: „Nu putem plăti vacanțele unora din banii pacienților”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță rezultate semnificative în urma măsurilor aplicate în vara acestui an pentru combaterea abuzurilor privind concediile medicale. Potrivit acestuia, în perioada iulie - septembrie 2025, s-au eliberat cu peste 200.000 de concedii medicale mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce a dus la economii de 310 milioane de lei din bugetul destinat acestor plăți.

„Am spus de multe ori că nu este corect să plătim concedii medicale inventate și că nu pot fi de acord să luăm de la pacienți pentru a plăti vacanțele unora”, a declarat Rogobete într-o postare publicată pe Facebook.

Oficialul subliniază că măsurile adoptate în vară și-au dovedit eficiența rapid, după luni întregi în care fenomenul abuzurilor părea scăpat de sub control.

De la scăderi timide la un declin accelerat

Potrivit datelor prezentate, în prima jumătate a anului 2025 (ianuarie - iunie), numărul concediilor medicale a scăzut cu doar 3% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Situația s-a schimbat însă radical începând cu luna iulie, odată cu aplicarea noilor reglementări și intensificarea controalelor.

„Începând cu luna iulie, când măsurile au fost ferme și fără echivoc, lucrurile s-au schimbat rapid! Deci, se poate!”, a punctat acesta.

Fenomenul abuzurilor este în retragere

Datele oficiale arată că numărul concediilor fără fundament medical a scăzut cu aproape 28% în trimestrul iulie - septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut. Rogobete consideră că aceste rezultate reprezintă „o confirmare a faptului că fenomenul abuzurilor este în retragere”.

El a explicat că măsurile legislative adoptate în luna iulie, împreună cu controalele efectuate în unitățile sanitare și cabinetele medicale unde se eliberau în mod suspect un număr ridicat de concedii, au avut un efect direct și vizibil.

„Fenomenul începe să se tempereze, iar resursele financiare se întorc acolo unde este cu adevărat nevoie de ele”, a mai spus el.

Colaborare instituțională și promisiunea de a continua verificările

Rogobete a ținut să mulțumească Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru sprijinul acordat în implementarea acestor măsuri.

„Mulțumesc domnului președinte Horațiu Moldovan pentru comunicarea constantă și parteneriatul corect pe care îl avem”, a adăugat el.

În încheiere, oficialul a precizat că acțiunile de control și verificare vor continua, subliniind angajamentul Ministerului Sănătății de a menține un sistem bazat pe etică și echitate.

„Vom continua să apărăm un principiu simplu: responsabilitate și corectitudine în sistemul de sănătate”, a transmis Alexandru Rogobete.