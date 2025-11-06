€ 5.0845
|
$ 4.4165
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 17:15 06 Noi 2025 | Data publicării: 17:13 06 Noi 2025

Concediile medicale nejustificate, în scădere. Rogobete: „Nu putem plăti vacanțele unora din banii pacienților”
Autor: Alexandra Curtache

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Sursa foto: Agerpres
 

După luni de controale și măsuri ferme, Ministrul Sănătății anunță primele rezultate concrete în lupta cu concediile medicale fictive: sute de mii de cazuri eliminate și economii de peste 300 de milioane de lei.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță rezultate semnificative în urma măsurilor aplicate în vara acestui an pentru combaterea abuzurilor privind concediile medicale. Potrivit acestuia, în perioada iulie - septembrie 2025, s-au eliberat cu peste 200.000 de concedii medicale mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce a dus la economii de 310 milioane de lei din bugetul destinat acestor plăți.

„Am spus de multe ori că nu este corect să plătim concedii medicale inventate și că nu pot fi de acord să luăm de la pacienți pentru a plăti vacanțele unora”, a declarat Rogobete într-o postare publicată pe Facebook.

Oficialul subliniază că măsurile adoptate în vară și-au dovedit eficiența rapid, după luni întregi în care fenomenul abuzurilor părea scăpat de sub control.

De la scăderi timide la un declin accelerat

Potrivit datelor prezentate, în prima jumătate a anului 2025 (ianuarie - iunie), numărul concediilor medicale a scăzut cu doar 3% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Situația s-a schimbat însă radical începând cu luna iulie, odată cu aplicarea noilor reglementări și intensificarea controalelor.

„Începând cu luna iulie, când măsurile au fost ferme și fără echivoc, lucrurile s-au schimbat rapid! Deci, se poate!”, a punctat acesta.

Fenomenul abuzurilor este în retragere

Datele oficiale arată că numărul concediilor fără fundament medical a scăzut cu aproape 28% în trimestrul iulie - septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut. Rogobete consideră că aceste rezultate reprezintă „o confirmare a faptului că fenomenul abuzurilor este în retragere”.

El a explicat că măsurile legislative adoptate în luna iulie, împreună cu controalele efectuate în unitățile sanitare și cabinetele medicale unde se eliberau în mod suspect un număr ridicat de concedii, au avut un efect direct și vizibil.

„Fenomenul începe să se tempereze, iar resursele financiare se întorc acolo unde este cu adevărat nevoie de ele”, a mai spus el.

Colaborare instituțională și promisiunea de a continua verificările

Rogobete a ținut să mulțumească Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru sprijinul acordat în implementarea acestor măsuri.

„Mulțumesc domnului președinte Horațiu Moldovan pentru comunicarea constantă și parteneriatul corect pe care îl avem”, a adăugat el.

În încheiere, oficialul a precizat că acțiunile de control și verificare vor continua, subliniind angajamentul Ministerului Sănătății de a menține un sistem bazat pe etică și echitate.

„Vom continua să apărăm un principiu simplu: responsabilitate și corectitudine în sistemul de sănătate”, a transmis Alexandru Rogobete.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Charlie Ottley a depus jurământul și a devenit cetăţean român cu acte în regulă
Publicat acum 27 minute
Concediile medicale nejustificate, în scădere. Rogobete: „Nu putem plăti vacanțele unora din banii pacienților”
Publicat acum 44 minute
ÎCCJ: Acțiunile Gabriel Resources, puse sub sechestru
Publicat acum 49 minute
Intervenţii estetice la negru în Arad: o tânără de 24 de ani, prinsă că injecta acid ilegal
Publicat acum 1 ora si 0 minute
George Soros, anchetat în Bulgaria. Parlamentul de la Sofia a înființat o comisie de investigație
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 04 Noi 2025
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 04 Noi 2025
S-a terminat cu comportamentele deviante în Delta Dunării. Ștefan Paul Ivanov: Suntem mii de oameni care acționăm
Publicat acum 8 ore si 0 minute
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close