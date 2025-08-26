Comisia Europeană respinge acuzațiile lui Trump: Regulile digitale nu discriminează companiile americane

Comisia Europeană a respins marți criticile președintelui american Donald Trump, care a acuzat că noile reguli europene pentru serviciile digitale ar viza în mod nedrept companiile americane de tehnologie, și a negat că acestea ar echivala cu o formă de cenzură, potrivit Reuters.

Luni, Trump a scris că va impune tarife suplimentare tuturor țărilor care au taxe, legislații sau reglementări privind serviciile digitale, susținând că acestea ar fi „concepute pentru a afecta sau discrimina tehnologia americană”.

Săptămâna trecută, Statele Unite și Uniunea Europeană au ajuns la o declarație comună prin care au convenit să limiteze majoritatea tarifelor impuse de Washington exporturilor de bunuri europene la 15%, însă documentul a făcut doar referiri minime la serviciile digitale.

Administrația Trump a criticat constant Regulamentul privind piețele digitale (DMA), care urmărește să limiteze puterea giganților tehnologici, precum și Actul legislativ privind Serviciile Digitale (DSA), care obligă marile platforme online să combată conținutul nelegal și dăunător.

Comisia Europeană, care a propus ambele acte normative, a subliniat marți că este dreptul suveran al Uniunii și al statelor membre de a reglementa activitățile economice. Executivul european a respins ferm afirmațiile lui Trump potrivit cărora UE ar viza companiile americane, insistând că DMA și DSA se aplică tuturor platformelor și firmelor care operează pe piața europeană.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a adăugat că ultimele trei decizii de aplicare a DSA au vizat platformele AliExpress, Temu și TikTok – toate cu proprietari chinezi. De asemenea, Comisia a deschis investigații DSA și împotriva X (fosta Twitter) și Meta.

În ceea ce privește acuzațiile conform cărora legislația europeană în materie de date ar cenzura rețelele sociale – așa cum a susținut directorul Meta, Mark Zuckerberg –, purtătorul de cuvânt al UE a declarat că acestea sunt „complet greșite și nefondate”.

Potrivit acestuia, DSA nu solicită platformelor să elimine conținut, ci doar să aplice termenii și condițiile, care stabilesc ce tip de conținut nu este permis.

„Și când vorbim despre acest lucru, mai mult de 99% dintre deciziile de moderare a conținutului luate aici, în UE, online, sunt făcute proactiv de către platforme, pe baza propriilor termeni și condiții”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News