Colegiul Medicilor Buzău, primul mesaj după moartea medicului Ștefania Szabo

Într-o postare semnată de preşedintele organizaţiei, medicul Dragoş Porumb, este deplânsă dispariţia colegei, fiind semnalat, totodată, un val de reacţii negative fără precedent apărute în mediul online după tragedie.

„COLEGIUL MEDICILOR BUZĂU deplânge trecerea în neființă a colegei noastre dr. Ștefania Szabo director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău plecată prea repede dintre noi. Nu am postat nimic până acum deoarece am lăsat să se așeze un pic lucrurile. Această moarte a scos la iveală o serie de aspecte sociale. Nu am văzut pana acum un val de ură așa de mare la adresa corpului medical. Nu a contat munca enormă din spital, munca voluntară din caravanele medicale din județ sau munca administrativă și stresul de la conducere! Pe semenii noștri care comentează in necunoștință de cauză îi interesează de ce se îmbracă frumos, de ce se îngrijește și arată bine.



Din păcate se pare că statul/ guvernul nu poate face nimic in acest sens, oricine poate scrie orice, poate blama, înjura. Nu avem nici o protecție legală în fața acestor agresiuni. Suntem într-un punct în care avem nevoie de ajutorul autorităților pentru a repune totul în ordine. Ne trebuie un cadru legal de lucru reglementat prin protocoale și o lege a malpraxisului, ne trebuie criterii pentru urgențe ca să nu mai aglomerăm camerele de gardă!

Privit din prisma oamenilor "consumatori" de servicii medicale publice nu pot să nu le dau dreptate in unele cazuri. Ne lovim des de fapte de malpraxis unele apărute datorită unor deficiențe de sistem.



Legat de celălalt aspect -cauza morții- ar trebui să lăsăm autoritățile să își facă treaba fără a emite ipoteze în necunoștință de cauză. Există un cumul de factori care au dus la deces,dar până la definitivarea anchetei nu putem spune nimic. Cred că ar fi fost bine să fi fost sprijinită și ajutată mai mult de către prietenii apropiați în momentul în care au văzut un dezechilibru in viața ei....păcat că s-a sfârșit așa! Dumnezeu să o odihnească!”, a transmis medicul Dragoş Porumb.

