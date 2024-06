Coldplay, mesaj cu subînțeles după concertele de la București. Românii au luat foc: N-o să ne "manelizăm" cu toții sub masca iubirii - Video în articol

Coldplay a transmis un mesaj subtil după concertele din România. Trupa britanică a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care este prezentat Bucureștiul, dar și câteva scene din cadrul spectacolelor care au avut loc pe 12 și 13 iunie pe Arena Națională, inclusiv secvențe din timpul controversatului moment susținut de Babasha.

Pe fundal apare o melodie a Coldplay în care se cântă despre bunătatea între oameni. Mesajul vine după ce maneaua cântată de Babasha la primul concert Coldplay a fost huiduită de fani, generând apoi un adevărat scandal la noi în țară.

Românii i-au asaltat cu mesaje pe membrii trupei Coldplay

După ce Coldplay a postat acest videoclip, comentariile românilor nu au întârziat să apară. În timp ce unii au scris în limba engleză, alții nu s-au mai ostenit și au comentat direct în limba română. Peste 800 de oameni și-au dat cu părere vizavi de prestația lui Babasha.

"Te aștept de peste 15 ani, am stat la coada peste 5 ore sa iau un bilet și din momentul în care am reușit să-l iau m-am gândit în fiecare zi la acest concert. Pentru un an întreg. În seara concertului, am plâns de mai multe ori de emoție, simțind că a fost una dintre cele mai frumoase seri pe care le-am trăit. Ce ai făcut cu acel moment a fost dezamăgitor. Muzica asta nu reprezintă România, este foarte trist pentru noi că suntem văzuți așa. Acest gen de muzică încurajează ilegalitățile, abuzul asupra femeilor, nedreptatea și multe altele. Acesta este unul dintre motivele pentru care nu-l vei găsi la radio. E trist, dragă Coldplay", a comentat o fană în limba engleză pe pagina de Facebook a Coldplay.

"Eu cred că voi ați acceptat alegerea acelui invitat (lasați povestea aia de copii cu ascultatul muzicii lui care v-a plăcut) că vi s-a spus că veți avea și voi publicitate gratuit. Publicitatea negativa e cea mai puternica azi, asta o știm. Mi-a părut rău că nu am ajuns la concert, dar când am văzut ce s-a întâmplat, chiar m-am bucurat că n-am fost acolo. Scriu doar că să mai fie un comentariu în plus de român căruia nu-i place să fie asociat cu ceva ce nu-l reprezintă. Pentru că da, avem și noi gusturi, valori, identitate. Milenară chiar. Și oricât se încearcă ștergerea acestei identități, atâta timp cât trăiesc minim 3 generații dinaintea mea și 3 de după mine, acest lucru nu se va întâmplă. N-o să ne manelizăm cu toții sub masca "iubirii". Și toată iubirea pe care ați promovat-o văd că e de fapt ura către cei care au curaj să spună NU pumnului în gura pus de voi cu "iubire".", a scris o femeie în limba română.

"Mi-ai distrus noaptea. În loc să plecăm pe 12 iunie cu un mare sentiment de împlinire precum cel pe care l-am primit cu ani în urmă de la „Cranberries” sau „Kings of leon” care au oferit spectacolul pe care l-au promis, ne-ați pus noroi pe suflet. Am plecat cu un imens sentiment de dezamăgire că ai desconsiderat atât de mult publicul tău "atât de iubit". Manelele nu sunt despre incluziune. Lipsa de bun simț, respect față de oameni, femei, muncă. (...) Aud manele din fiecare colț, la plaja, munte, stradă, asta e Incluziunea ta??? Rușine. Niciodată nu voi mai cumpăra un bilet la concertul tău", a scris o altă fană în limba engleză.

