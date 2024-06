Al doilea concert Coldplay. S-a lăsat din nou cu huiduieli. Prima reacție a solistului Chris Martin: M-am simțit șocat, trist și vinovat

Babasha a urcat din nou pe scena concertului Coldplay, după ce aseară fusese huiduit de public atunci când a cântat o manea. În plus, în seara asta a apărut prima reacție a trupei Coldplay în legătură cu scandalul generat de maneua lui Babasha.

În timpul celui de-al doilea concert, joi seară, de pe Arena Națională, Chris Martin, solistul trupei britanice, a spus că s-a simțit "șocat, trist și vinovat".

„Și ieri am cântat aici, a fost primul nostru concert în România. S-au întâmplat niște lucruri interesante. M-am simțit șocat, trist și vinovat că am făcut ceva rău. Și m-am dus să încerc să dorm și am realizat că voi sunteți publicul nostru și noi vă iubim necondiționat, nu puteți face nimic care să ne facă nefericiți”, a spus Chris Martin joi seara, în timpul celui de-al doilea concert de la București.

Chris Martin: Puteți face orice, că tot ne vom întoarce în România, pentru că ne place aici

„Călătorim în toată lumea și poate că nu înțelegem prin ce ați trecut individual, sau cultura voastră, dar iubim toți oamenii în mod egal și asta înseamnă că și pe toți românii. Ieri a fost foarte frumos pentru noi. Puteți face orice, că tot ne vom întoarce în România, pentru că ne place aici” a mai spus acesta.

Publicul a huiduit din nou

Apoi, Chris Martin i-a îndemnat pe toți să huiduie și mai tare decât au făcut-o aseară pentru a trece peste acest moment.

„Cântăm astăzi și avem parte de cel mai bun public pe care l-am văzut. Dar aș vrea să schimb un lucru. Ieri au fost oameni care au huiduit, dar huiduielile nu au fost foarte reușite. Așa că vreau ca astăzi ca timp de 5 secunde să huiduiți mai bine și mai tare decât ieri, ca să aud. Așa că hai, huiduiți!”, a spus solistul trupei, iar publicul a huiduit zgomotos.

„Dacă nu vă place, mergeți la baie sau faceți ce vreți, dați mesaje prietenilor pe telefon, dar vă rog să fiți buni”, a spus solistul Chris Martin, înainte de a-l invita pe Babasha pe scenă, care de data aceasta a fost ascultat cu aplauze.

