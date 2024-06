Manelistul Babasha, răspuns la huiduielile oamenilor de la concertul Coldplay: Maneaua este rău famată doar din cauza rasismului

În urma scandalului, el a transmis un mesaj video pe platforma de socializare Tik Tok, unde a explicat toată situația.

„Vă salut pe toți, sunt Babasha. Vreau să ofer un răspuns pentru tot ceea ce s-a întâmplat, deși nu sunt în măsură să intru în discuții din cauza faptului că sunt în centrul atenției.

Nu vreau să creadă lumea că profit de fenomen și nici nu sunt în măsură să vorbesc despre așa ceva. Las la buna plăcere a oamenilor să judece situația cum trebuie.

Ce trebuie să spun e că, pentru cine nu știe, cei de la Coldplay au vrut să facă un moment cu un artist român pentru concertul lor pentru zilele de 12 și 13 iunie, de mâine.

Ei s-au uitat în topurile muzicale și m-au văzut pe mine.

Ei, personal, i-au contactat pe impresarii mei și m-am trezit deodată cu ei. Nu știu câți dintre voi ați fi refuzat o astfel de oportunitate. Vorbim de un alt nivel, de un cu totul alt nivel.

Indiferent de huiduielile oamenilor, aș fi acceptat pentru că așa ceva e o dată în viață. Pentru cunoștința voastră, am avut chiar și o probă de sunet înainte, că așa e normal, cu Chris Martin personal.

I-a plăcut foarte tare de mine. Nu mă așteptam în viața mea la așa ceva. Mă așteptam să fie păreri împărțite, dar nu mă așteptam să fie chiar atât de rău. Eu vă mulțumesc și le mulțumesc tuturor care mi-au luat apărarea mea.

Au fost persoane la care nu mă așteptam să-mi ia apărarea. Vă doresc tot binele din lume. Eu nu-s decât un puști de 22 de ani care chiar muncește zi și noapte pentru un vis.

Indiferent de genul muzical pe care îl cânt, pentru cine nu înțelege treaba asta, maneaua este rău famată doar din cauza rasismului, nu din cauza muzicii în sine.

Uitați, străinii ne apreciază, doar românii nu ne apreciază. Vă mulțumesc, las oamenii să judece situația cum a fost. Atât vă mai anunț, că pe 13 urmează un show și mai și”, a zis Babasha.

Cine este Babasha. ”If you want love, be love. If you want peace, be peace” a fost mesajul afișat de român pe scena concertului. Originar din Bacău, a interpretat ”Păi Naa”, piesă care are, pe contul lui de Youtube, 6.714.000 de vizualizări. Pe Youtube, acolo unde acum este pe locul 1 în trending, are 104.000 abonați, iar pe Instagram 60.000. Piesele sale circulă intens pe TikTok. Pe Youtube, cu o piesă numită ”Baklava”, a strâns 11 milioane de vizualizări în două săptămâni.

