Codruț Kegheș, Dezbrăcatu' de la "Cronica cârcotașilor", factură uriașă la curent: Am avut probleme. Este enorm!

Codruţ Kegheş, cunoscut de publicul larg drept „Dezbrăcatu”, interpretează acest rol în cadrul emisiunii „Cronica Cârcotașilor” de 23 de ani. Chiar dacă monotonia ar fi putut interveni de foarte multe ori în toți acești ani asupra personajului său, omul de televiziune a făcut întotdeauna tot posibilul să-i ofere publicului său ceva nou și să-l determine pe acesta să-i fie alături în continuare.

În exclusivitate pentru Spectacola, Codruț Kegheș a vorbit despre rolul care l-a consacrat, dar ne-a dezvăluit și cum reacționează oamenii, atunci când îl întâlnesc pe stradă.

"Mă recunosc oamenii după voce, după numele de scenă. Și pentru mine este o uimire, dar, în același timp este și o mare bucurie, pentru că eu așa sunt. Nu fac niciun efort să fiu Dezbrăcatu. Eu sunt în mine cu acest personaj. am oameni cu care mă întâlnesc și-mi spun: „Dar nu sunteți așa simpatic ca la televizor.”, în zilele când sunt Codruț. Păi da, dar îl am pe Dezbrăcatu, dar se odihnește. E o muncă și după 23 de ani culeg roadele, în sensul că pe stradă se uită cineva la mine și zâmbește. Pentru mine e tot. Nu trebuie să fac nimic, știu despre mine și de-a lungul vieții m-am întâlnit cu oameni care mi-au spus: „Domnule, eram însărcinată cu el, el fiind acum mai înalt ca mine, un băiat de 17 ani, și era să mi se rupă apa de râs”. Sunt sute de povești.”, a declarat Codruț Khegheș, în exclusivitate pentru Spectacola.

De unde își ia Codruţ Kegheş energia pozitivă

Mai mult, chiar dacă publicul îl vede mereu cu zâmbetul pe buze, acesta a trecut de-a lungul timpului prin diferite momente grele, care și-au pus amprenta asupra stării sale optimiste pe care o afișează întotdeauna. Cu toate acestea, Codruț Kegheș spune că întotdeauna a trebuit să ascundă aceste aspecte mai puțin plăcute din viața lui și să-i ofere publicului energia cu care l-a obișnuit.

„Îți dau acum din casă ceva. În ziua în care mă trezesc și știu că am filmare, îmi vin tot felul de idei originale, lucruri pe care nu le-am mai făcut în cei 23 de ani. De unde îmi vin? Te consumi, te epuizezi, lumea s-a săturat, dar acest personaj are o energie aparte, are ceva magic.

Am avut de-a lungul anilor lucruri grele. Eram cu mama la terapie intensivă, unde am stat aproape șapte luni și eu plecam la filmare de acolo și trebuia să fiu comic. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat. Starea bună nu știu de unde o iau, pur și simplu. Absorb energia asta. Modestia mă caracterizează, dar mulți mi-au spus: „În spațiul în care intri, se umple respectiva încăpere de energie, de bucurie”. Mi-a spus cineva odată că sunt arhanghel și că am venit pe lume pentru binele omenirii. Îmi place să cred treaba asta”, a mai dezvăluit prezentatorul.

Dacă îți place cu adevărat ceea ce faci și dacă nu ai dimineți în care să spui „Of, iar mă duc la muncă" și dacă ceea ce faci te împlinește, atât ca om, cât și pe partea financiară, care este foarte importată, mai ales pe vremurile acestea, când trebuie să plătești facturile.

