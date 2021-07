Codin Maticiuc, FAZĂ TARE în aeroport: Te știu bine! Ai făcut Germania, Elveția?

”Astăzi. În fața aeroportului Otopeni. Fără mască, ultima gură de aer nefiltrat de bumbac cu poliester până la Zurich.

Bărbat, îmbrăcat foarte corect și îngrijit, pantaloni negri și cămașă albă. Dă să intre în aeroport, se oprește și ma privește:

- Te știu.

- Mă scuzați?

- Te știu bine. Ai făcut Germania, Elveția?

Zâmbesc.

- Nu...

Își dă masca jos.

- Tu nu mă știi?

- Aaaaa, ba da, vă știiiiu....

- Sigur n-ai fost pe Germania?

- Sigur.

Plusez: - Poate Italia?

El foarte sigur pe el.

- Nu, nu. Italia nu. Dar te știu sigur. Jugaru îți spune ceva?

- Da...

- Pâi eu sunt! Ești din Botoșani?

- Am trecut pe acolo.

- Și eu de unde te știu? Că actor nu ești.

La replica asta, un puști de 14-15 ani care la un moment dat apăruse lângă el, probabil fiul, l-a tras de mână și i-a spus ceva la ureche.

- Mă scuzați. S-au întors pe călcâie și au intrat în aeroport. Cu ceva avea și el dreptate totuși, actor nu sunt.” a scris Codrin Maticiuc despre momentul trăit în aeroport.

O altă fază tare în avion. Când ”h”-ul face diferența

Și aceasta nu este prima pățanie haioasă din aeroport sau avion, povestită de Maticiuc.

Iată ce scria pe blogul său în martie 2021:

”Mare tevatura să iei avionul în ziua de azi cu pandemia. Am plecat din Maldive cu zeci de acte, teste și declarații dar și cu o tonă de bagaje, asta după ce am abandonat un bagaj imens acolo, dar deh așa e când călătorești cu copil mic. Anyway, ne-am îmbarcat cu greu după ce am lăsat monștrii să călătorească în cala avionului și eu am cărat ca un asin rucsac în spate, bagaj de mâna și căruciorul împachetat într-o geanta imensă. Cât le-am cărat mă întrebați? Tot aeroportul ȘI tot avionul căci am avut ultimul rând (35 parcă).

După ce ne-am așezat, la scurt timp după decolare ne-am adresat unui steward de la Qatar Air să-l întrebam dacă poate sa ne aducă ceva mai de mâncare puțin mai devreme pentru Smaranda că trecuse ora ei de masă.

Amabilul Amir ne-a răspuns nonșalant:- We are eating the food now. After I'll come to you first.

Mixed feelings pe loc. Personalul Qatar Air se pusese la masă?! Măcar au zis că după aia vin direct la noi.

După puțin timp l-am întrebat din nou:

- May we have at least some bread for her?

- Sure. Let me eat first the bread and I'll bring it to you.

FMM Amire, ai început să mă enervezi. Păi cum zic eu ceva cum îți vine și ție ideea sa mănânci fix treaba aia?!?

Abia într-un târziu ne-am dat seama ca Amir nu pronunța deloc "h"-ul în engleză așa că acele eating și eat erau de fapt heating și heat. Ne-am mai liniștit și gânduri mai bune am avut despre compania aeriana și al ei Amir.”