Data actualizării: 15:26 07 Oct 2025 | Data publicării: 15:24 07 Oct 2025

Cod Roșu în București. Ciclonul Barbara închide școlile. Număr de urgență pentru bucureșteni/ Mesajul lui Raed Arafat
Autor: Roxana Neagu

cod rosu ploi abundente Foto: Unsplash
 

Va fi Cod Roșu în București. Furtuna care a făcut prăpăd în Bulgaria ajunge la noi în țară.

Cod Roșu: Raed Arafat, anunț pentru români

”Să nu intrăm în panică sau să ne speriem. Sunt normale acțiunile pe care le facem. Când suntem sub Cod Roșu, trebuie să luăm în serios acest lucru, văzând și ce s-a întâmplat anterior în Bulgaria” este, pe scurt, declarația șefului DSU, Raed Arafat. 

 

Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”

 

Raed Arafat, șeful DSU, a transmis românilor să fie pregătiți inclusiv de evacuare, în cazul unor inundații. De asemenea, a spus că aibă ghiozdanul pregătit cu alimente, medicamente și surse de lumină. ”Trebuie să fim vigilenți și pregătiți” a atenționat Raed Arafat. Un mesaj RO-ALERT va fi emis pentru toți cei care se află în zonele aflate sub incidența Codului Roșu. 

0800 800 868, număr de urgență pentru bucureșteni

În același timp, pentru București, Primăria Capitalei a anunțat că toate structurile din subordinea municipalității sunt în alertă și pregătite să intervină acolo unde este nevoie”. 

”Bucureștenii care se confruntă cu probleme din cauza fenomenelor meteo pot suna gratuit, la numărul 0800 800 868, disponibil non-stop.

Sesizările sunt preluate în permanență de dispeceratul Primăriei Capitalei și direcționate imediat către echipele de intervenție, pentru o reacție rapidă.

Primăria Municipiului București recomandă locuitorilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare și să manifeste prudență pe durata avertizării meteorologice” conform unui comunicat de presă. 

Cod Roșu: Școli și grădinițe, închise

În același timp, școlile s-au închis în mai multe județe. În urmă cu scurt timp, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu a anunțat că școlile din București vor fi închise miercuri, 8 octombrie. 600.000 de elevi stau acasă. Recomandarea primarului pentru bucureșteni este să stea cât mai mult în casă. 

Ploaia închide școlile în 3 județe! Se ia decizia acum pentru București și Ilfov/ Școli și grădinițe închise

Amintim că a fost emis Cod Roșu de către Administrația Națională de Meteorologie de astăzi, de la ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, la ora 15:00, de ploi torențiale și abundente în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București

”În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp” anunță meteorologii. 

Apa Nova trimite echipe extinse în Capitală, după ce a fost anunțat codul roșu de vreme severă

 

bucuresti
cod rosu
ciclon
barbara
scoli inchise
numar urgenta
