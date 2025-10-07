Cod Roșu în București. Ciclonul Barbara închide școlile. Număr de urgență pentru bucureșteni/ Mesajul lui Raed Arafat

Cod Roșu: Raed Arafat, anunț pentru români

”Să nu intrăm în panică sau să ne speriem. Sunt normale acțiunile pe care le facem. Când suntem sub Cod Roșu, trebuie să luăm în serios acest lucru, văzând și ce s-a întâmplat anterior în Bulgaria” este, pe scurt, declarația șefului DSU, Raed Arafat.

Raed Arafat, șeful DSU, a transmis românilor să fie pregătiți inclusiv de evacuare, în cazul unor inundații. De asemenea, a spus că aibă ghiozdanul pregătit cu alimente, medicamente și surse de lumină. ”Trebuie să fim vigilenți și pregătiți” a atenționat Raed Arafat. Un mesaj RO-ALERT va fi emis pentru toți cei care se află în zonele aflate sub incidența Codului Roșu.

0800 800 868, număr de urgență pentru bucureșteni

În același timp, pentru București, Primăria Capitalei a anunțat că toate structurile din subordinea municipalității sunt în alertă și pregătite să intervină acolo unde este nevoie”.

”Bucureștenii care se confruntă cu probleme din cauza fenomenelor meteo pot suna gratuit, la numărul 0800 800 868, disponibil non-stop.

Sesizările sunt preluate în permanență de dispeceratul Primăriei Capitalei și direcționate imediat către echipele de intervenție, pentru o reacție rapidă.

Primăria Municipiului București recomandă locuitorilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare și să manifeste prudență pe durata avertizării meteorologice” conform unui comunicat de presă.

Cod Roșu: Școli și grădinițe, închise

În același timp, școlile s-au închis în mai multe județe. În urmă cu scurt timp, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu a anunțat că școlile din București vor fi închise miercuri, 8 octombrie. 600.000 de elevi stau acasă. Recomandarea primarului pentru bucureșteni este să stea cât mai mult în casă.

