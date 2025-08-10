Data publicării:

Cod roșu de caniculă extremă, valabil luni și marți. Care sunt zonele afectate

Autor: Elena Aurel | Categorie: Stiri
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @New Africa
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @New Africa

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare Cod roșu de caniculă extremă, ce vizează luni și marți, două județe din Oltenia și Banat, alerte Cod portocaliu și Cod galben de vreme deosebit de caldă, valabile în același interval, în mai multe zone din țară, precum și atenționări Cod galben de vânt puternic în areale din Moldova și Muntenia.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 11 august, ora 10:00 - 12 august, ora 10:00, va fi Cod roșu căldură intensă și persistentă, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală pe raza județelor Mehedinți și Dolj.

De asemenea, în perioada 10 august, ora 10:00 - 11 august, ora 10:00, va fi în vigoare un Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 36 - 39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

În același interval, va fi valabilă o avertizare Cod galben de vreme deosebit de caldă în Maramureș și vestul Transilvaniei, în nordul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei și sudul Dobrogei continentale. Maximele vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade.

Un alt Cod galben, de data aceasta de intensificări ale vântului va afecta, în intervalul 10 august, ora 21:00 - 11 august ora 6:00, județele Botoșani, Iași și Vaslui, unde temporar vântul va avea intensificări, cu rafale de 50 - 60 km/h.

Totodată, de luni, de la ora 10:00, și până marți, la ora 10:00, un Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat, cu noapte tropicală, va viza județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea. În aceste zone, temperaturile maxime vor fi de 37 - 39 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice vor fi de 18 - 21 de grade.

Pe același interval, un Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat va fi valabil în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei, sudul Dobrogei continentale, unde maximele termice vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar minimele între 17 și 20 de grade.

Nu în ultimul rând, pe parcursul zilei de luni, între orele 6:00 - 18:00, va fi în vigoare o avertizare Cod galben de intensificări ale vântului în județele Galați, Brăila, în vestul județului Ialomița, în zona joasă a județelor Vrancea, Buzău, Prahova, unde temporar vântul va avea intensificări, cu rafale de 50 - 70 km/h, potrivit Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Imaginile zilei de pe Platoul Bucegi - Galerie Foto
10 aug 2025, 18:28
Comisia Europeană protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind Ucraina
10 aug 2025, 17:27
Tronsonul 2 al Autostrăzii Moldova, Buzău - Mizil, este gata. Cu toate acestea, e muzeu. Scandal pe semnături: Nimeni nu-și asumă!
10 aug 2025, 17:06
Primele imagini cu momentul prăbușirii avionului de la Arad, în care se afla pilotul Vlad Zgârdău / video + foto
10 aug 2025, 16:45
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
10 aug 2025, 16:32
Primarul Kievului îl sfidează pe Zelenski: Toată lumea din Ucraina e obosită de acest război. Am plătit un preț uriaș
10 aug 2025, 16:17
ParintiSiPitici.ro
Sprijin de 1.000 de lei pentru fiecare elev din clasele I-IX din Republica Moldova. Banii intră automat în contul părinților pe 4 septembrie 2025, înainte de începutul anului școlar 2025-2026
09 aug 2025, 22:49
Consultații gratuite pe litoral. Dacă vii la mare, hai să vezi și dacă ești sănătos!
10 aug 2025, 16:09
Secretele pentru o seară lungă și o dimineață fără mahmureală
10 aug 2025, 16:05
Începe sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Când vor fi afișate rezultatele finale
10 aug 2025, 15:33
Gaza fierbe, dar nici Cisiordania nu e departe. Anunț al Israelului privind prezența IDF în „focarele de teroare” din Cisiordania
10 aug 2025, 15:20
Egiptul își recuperează comorile: 13 artefacte antice, aduse acasă din Marea Britanie și Germania
10 aug 2025, 14:49
E Bucureștiul locul „perfect” unde să îți crești copilul? Un expert explică unde stăm bine și unde rămânem în urmă
10 aug 2025, 15:17
Ai grijă unde mergi: Top 5 cele mai periculoase orașe din lume. Interesant e că o singură țară are 4 orașe din 5, în top
10 aug 2025, 13:55
Fructul care te răcorește și hidratează după o zi caniculară
10 aug 2025, 15:06
Cu frontul blocat de un an, războiul a ajuns la faza „pe sate”. Ucraina a recucerit un sat de la frontiera în regiunea Sumî
10 aug 2025, 12:48
Cele trei afecțiuni pe care rozmarinul le combate în mod eficient
10 aug 2025, 12:42
Cod roșu de caniculă extremă, valabil luni și marți. Care sunt zonele afectate
10 aug 2025, 13:16
Pilotul Vlad Zgârdău a fost un profesionist al aviației, aflat la apogeu pe avioane de linie. Două ipoteze care au dus la tragedia de Arad, unde pilotul român s-a prăbușit
10 aug 2025, 11:15
Bogdan Drăcea, despre practicile dubioase din lumea asociațiilor românești: Am crezut că suntem cu toții o mare familie / video
10 aug 2025, 12:38
Bogdan Drăcea, semnal de alarmă asupra situației animalelor din România: Trăim într-o bulă. E ceva foarte rău / video
10 aug 2025, 18:28
China vrea ca SUA să relaxeze controalele la exportul de cipuri AI
10 aug 2025, 09:17
Cum a ajuns Ceaușescu să fie regretat de copiii de bani gata care beau șampanie cu roaba în cluburi. Cioroianu: Mergem în direcția sinuciderii
10 aug 2025, 09:06
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la Cincinnati (WTA)
10 aug 2025, 08:34
Europa cere SUA ca orice discuție despre Ucraina să aibă loc cu ucrainenii la masă și vrea presiuni mai mari pe Rusia
10 aug 2025, 08:20
BANCUL ZILEI: Românii dau raportul lui Dumnezeu
10 aug 2025, 08:05
Astronauţii misiunii Crew-10 de pe ISS au revenit pe Pământ
10 aug 2025, 04:42
Prima reacție a soției lui Vlad Zgârdău, pilotul mort în accidentul aviatic din Arad: Zborul era pasiunea vieții lui
09 aug 2025, 19:54
Trump l-a invitat pe Nawrocki la Casa Albă, pe 3 septembrie. Noul președinte al Poloniei, printre favoriții liderului american
09 aug 2025, 19:06
Români mutați pe „pământul făgăduinței”. Ce a urmat? „Nu știau ce se va petrece acolo”. Acum zona aparține Ucrainei / video
09 aug 2025, 19:21
Macron iese la rampă, după anunțul întâlnirii Trump - Putin. Ce vrea președintele Franței
09 aug 2025, 18:55
În ciuda deciziei CCR, Ilie Bolojan a solicitat tuturor miniștrilor declarațiile de avere și de interese
09 aug 2025, 18:51
Zelenski cere ajutor european după confirmarea summitului Trump-Putin
09 aug 2025, 18:24
Un bărbat a căzut 100 de metri într-o prăpastie din zona vârfului Moldoveanu
09 aug 2025, 18:12
Cum să faci gelatină bogată în colagen și magneziu
10 aug 2025, 10:08
Bombă de 500 kg din Al Doilea Război Mondial, neutralizată la Belgrad
09 aug 2025, 17:42
Povestea lui David, copilul care a supraviețuit 2 zile, singur, în pădurea cu urși. Primar: M-a cutremurat când mi-a zis asta. Nu știu cum a rezistat!
09 aug 2025, 17:19
A fost desemnat cel mai urât câine din lume / foto în articol
09 aug 2025, 16:21
Cea mai mare problemă din educație. Pentru ce ne pregătim, de fapt, copiii în școală? Meseriile de azi pot dispărea mâine
09 aug 2025, 16:39
Incendiu de proporții lângă Atena. Pompierii continuă lupta cu flăcările / video
09 aug 2025, 16:01
Trucul unui măcelar pentru decongelarea corectă a cărnii. La ce trebuie să fii atent
09 aug 2025, 17:30
Rafael Nadal a devenit tată pentru a doua oară: Detalii emoționante despre numele bebelușului
09 aug 2025, 17:10
Dispută în lumea high tech, generată de „lupta” pe inteligența artificială. Elon Musk, ironizat de marii rivali
09 aug 2025, 15:32
Puțină lume știe că nu Columb a descoperit cu adevărat America. Cu sute de ani înainte, altcineva a pus piciorul pentru prima dată în „Lumea Nouă”
09 aug 2025, 15:11
Avion prăbușit în oraș. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Arad, în curtea unei fabrici
09 aug 2025, 13:56
Trei persoane au fost împușcate în Times Square, New York. Un adolescent de 17 ani, reținut
09 aug 2025, 14:04
Cum își găsește un român loc de muncă în Marea Britanie. Povestea lui Ionuț Blendea / video
09 aug 2025, 16:01
Coreea de Nord a început demontarea megafoanelor de la frontiera cu Coreea de Sud
09 aug 2025, 13:11
Tragedie în Arad: Un planor s-a prăbușit un curtea unei fabrici, două persoane au murit
09 aug 2025, 12:24
Acord de pace între Armenia și Azerbaidjan, în urma negocierilor ținute în prezența lui Trump
09 aug 2025, 11:54
Cum se intervine în retenția urinară acută și când este necesară cistostoma. Dr. Bogdan Gabriel Pârlițeanu (SANADOR), explicații / video
09 aug 2025, 14:57
Schimbul de teritorii între Ucraina și Rusia, respins categoric de Zelenski
09 aug 2025, 10:49
Cele mai noi știri
acum 12 minute
O maşină de pompieri care intervenea la un incendiu a luat foc în Teleorman
acum 26 de minute
Imaginile zilei de pe Platoul Bucegi - Galerie Foto
acum 26 de minute
Bogdan Drăcea, semnal de alarmă asupra situației animalelor din România: Trăim într-o bulă. E ceva foarte rău / video
acum 53 de minute
De ce antibioticele nu sunt soluția pentru tratarea acneei. Dar anticoncepționalele funcționează? Ce spun specialiștii
acum 1 ora 3 minute
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 11 august, de la ora 07.00 - VIDEO
acum 1 ora 27 minute
Comisia Europeană protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind Ucraina
acum 1 ora 31 minute
Nicușor Dan, drumeție în natură. Copiii au fost cei mai încântați. Unde s-a plimbat / video
acum 1 ora 48 minute
Tronsonul 2 al Autostrăzii Moldova, Buzău - Mizil, este gata. Cu toate acestea, e muzeu. Scandal pe semnături: Nimeni nu-și asumă!
Cele mai citite știri
pe 9 August 2025
Nicușor Dan, baie de mulțime. A stat pe jos la concert. Nu la Untold, ci la Festivalul Lupilor / foto în articol
pe 9 August 2025
Un analgezic luat de milioane de oameni ar putea provoca insuficiență cardiacă: Medicii trebuie să evalueze riscurile
pe 9 August 2025
Povestea lui David, copilul care a supraviețuit 2 zile, singur, în pădurea cu urși. Primar: M-a cutremurat când mi-a zis asta. Nu știu cum a rezistat!
pe 9 August 2025
Prima reacție a soției lui Vlad Zgârdău, pilotul mort în accidentul aviatic din Arad: Zborul era pasiunea vieții lui
pe 9 August 2025
Secretul pandișpanului perfect. Cum să obții textura aerată de fiecare dată
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel