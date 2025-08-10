Cod roșu de caniculă extremă, valabil luni și marți. Care sunt zonele afectate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare Cod roșu de caniculă extremă, ce vizează luni și marți, două județe din Oltenia și Banat, alerte Cod portocaliu și Cod galben de vreme deosebit de caldă, valabile în același interval, în mai multe zone din țară, precum și atenționări Cod galben de vânt puternic în areale din Moldova și Muntenia.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 11 august, ora 10:00 - 12 august, ora 10:00, va fi Cod roșu căldură intensă și persistentă, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală pe raza județelor Mehedinți și Dolj.

De asemenea, în perioada 10 august, ora 10:00 - 11 august, ora 10:00, va fi în vigoare un Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 36 - 39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.



În același interval, va fi valabilă o avertizare Cod galben de vreme deosebit de caldă în Maramureș și vestul Transilvaniei, în nordul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei și sudul Dobrogei continentale. Maximele vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade.



Un alt Cod galben, de data aceasta de intensificări ale vântului va afecta, în intervalul 10 august, ora 21:00 - 11 august ora 6:00, județele Botoșani, Iași și Vaslui, unde temporar vântul va avea intensificări, cu rafale de 50 - 60 km/h.



Totodată, de luni, de la ora 10:00, și până marți, la ora 10:00, un Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat, cu noapte tropicală, va viza județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea. În aceste zone, temperaturile maxime vor fi de 37 - 39 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice vor fi de 18 - 21 de grade.



Pe același interval, un Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat va fi valabil în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei, sudul Dobrogei continentale, unde maximele termice vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar minimele între 17 și 20 de grade.



Nu în ultimul rând, pe parcursul zilei de luni, între orele 6:00 - 18:00, va fi în vigoare o avertizare Cod galben de intensificări ale vântului în județele Galați, Brăila, în vestul județului Ialomița, în zona joasă a județelor Vrancea, Buzău, Prahova, unde temporar vântul va avea intensificări, cu rafale de 50 - 70 km/h, potrivit Agerpres.

