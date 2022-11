CM 2022 Qatar. Cum arată "camerele" de 200 de euro pe noapte în care stau fanii: Ziua e ca în iad, e deşert, e prea cald - Video

"Tabăra dedicată fanilor este încă în construcţie. Ziua e ca în iad aici, e deşert, e prea cald". Asta spune Shogo Nakashima, cel care a închiriat o "cameră" în zona rezervată fanilor Cupei Mondiale din Qatar pentru două săptămâni, la preţul de 200 de euro pe noapte.

"Dacă nu râd, o să încep să plâng. Nu pot schimba locul unde voi sta, aşa că trebuie să îl accept şi să aştept meciurile Japoniei. Voi veni în locul ăsta doar ca să dorm, în rest voi explora oraşul. Nu vreau să stau aici", a mai spus bărbatul, conform BBC News.

Japonezul în vârstă de 31 de ani este unul dintre primii sosiţi în "Satul Fanilor Qetaifan Island", situat la nord de Doha. De la distanţă, însă, se vede că lucrurile nu sunt încă aşa cum ar trebui. Pe drumul spre tabăra dedicată fanilor, se văd încă utilaje grele, macarale, dar şi muncitori care încă lucrează la pavaje, la lumini, la orice. Zona e de parte de "tabăra premium pentru fani" căreia i se face reclamă pe site-ul oficial de rezervări.

Practic, suporterii vor fi cazaţi în 1800 de corturi, fiecare dintre acestea putând acomoda două persoane.

"Costă cam 175 lire pe noapte, 200 de euro. Nu e ce ne aşteptam, să fim sinceri. Când vezi pozele şi citeşti descrierea, mai ales că e Cupa Mondială, te aştepţi la un pic de calitate. Arată ca un hostel de slabă calitate pe care îl poţi găsi dacă eşti călător prin lume. E ca şi cum ai locui într-o seră, aşa că nu am putut să dormim după ora 9:00. Asta deşi eram extenuaţi după zbor", transmit Pedro şi Fatima, doi suporteri mexicani veniţi în Qatar ca parte din luna de miere.

Corturile sunt făcute din plastic gros, au câte două paturi de o persoană şi o noptieră cu o lampă. Un cobor subţire şi cu denivelări stă pe o podea din... nisip şi pietriş. Un ventilator electric completează camera.

"Nu există organizare, nimeni nu ştie nimic. Magazinele sunt închise. E clar că noi nu pentru asta am plătit", mai spun cei doi mexicani.

Şi un parizian care a plătit undeva la 2700 lire sterline pentru o şedere de trei săptămâni îşi exprimă nemulţumirea.

"Nu e deloc o experienţă plăcută. Nu există gel de duş, periuţă de dinţi, pastă de dinţi", a transmis bărbatul, care conform rezervării făcute credea că se va caza la un hotel, nu într-un cort.

Here's what fans can expect when they arrive to the £175-a-night Qetaifan Island fan village in Qatar ????⤵️#BBCFootball #BBCWorldCup pic.twitter.com/eBJ4EGVi7E