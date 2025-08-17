Clipe de coșmar la un Rally Cross în Argeș. O roată desprinsă de la o mașină a băgat în spital doi spectatori

Doi spectatori au fost răniţi de o roată desprinsă de la un autoturism, duminică, la o competiţie de Rally Cross desfăşurată în localitatea Bughea de Sus din judeţul Argeş.

"În ziua de 17 august, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Valea Mare Pravăţ au constatat că la un eveniment de automobilism sportiv, autorizat, aflat în desfăşurare pe un traseu din afara drumului public, pe raza comunei Bughea de Sus, doi spectatori au suferit leziuni în urma desprinderii accidentale a roţii unui autoturism ce participa la competiţie. La faţa locului au fost acordate îngrijiri persoanelor în cauză, de către echipajele medicale aflate la faţa locului", se precizează într-o informare transmisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Au fost transportați la spital





Conform aceleiaşi surse, cei doi răniţi, un bărbat de 50 de ani din Câmpulung şi un bărbat de 45 de ani din Ţiţeşti, au fost transportaţi la spital.



Şoferul de 44 de ani, care participa la competiţie, a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool, se mai menţionează în informarea IPJ Argeş.



Poliţiştii au întocmit un dosar penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul, scrie Agerpres.

