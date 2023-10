Cleopatra Stratan și Edward Sanda, după America Express: "Nu ne-am întoarce pentru nimic"

"În competiție, am fost exact așa cum suntem noi în viața de zi cu zi: iubibili, răbdători unul cu altul și înțelegători. Am trecut prin momente grele în America și am încercat să ne echilibrăm, chiar dacă ne mai enervam pe situații. Ne-am descoperit mai multă putere unul în celălalt decât am crezut că avem. Cel mai important este că am plecat acolo de mână și ne-am întors la fel, de mână, chiar mai uniți", au spus cei doi pentru viva.ro.

"A fost greu orice. (râde) Am tras foame, frig, dureri fizice, mâncărimi și muuulți nervi", a spus Cleopatra Stratan, iubitul ei, Edward Sanda, adăugând: "Am avut o problemă cu mâncarea, pentru că îmi era foame non-stop, având în vedere că ardeam cam 5000 calorii pe zi, și voiam să mănânc mereu."

"Nu ne-am întoarce pentru nimic"

"Sinceri să fim, deocamdată nu ne-am întoarce pentru nimic. Ne-am dat seama că preferăm confortul și că nu suntem atât de aventurieri. Însă am avut și momente frumoase acolo: cum ar fi oamenii care ne-au găzduit în casele lor, probele cu dans, câteva peisaje superbe și faptul că am putut să ajutăm oameni prin probe", a mai spus cuplul.

"A fost mai greu decât ne-am așteptat să obținem anumite lucruri: mâncarea, cazarea, transportul. Dar, cu toate astea, le primeam și din disperarea noastră. Când trebuia să căutăm cazare, le spuneam oamenilor că suntem artiști în țara noastră și că suntem căsătoriți, ca să aibă încredere în noi", au mărturisit Cleopatra și Edward.

Ce se va întâmpla, în această seară, la America Express

În seara aceasta, explorarea culturii columbiene pe Drumul Soarelui continuă cu o incursiune într-un loc venerat de către localnici și nu numai. Întrecerea pentru a doua imunitate poartă cele opt echipe într-o cursă cu totul specială, a miracolelor, misiunea religioasă dovedindu-se cu adevărat copleșitoare pentru concurenți, atât din punct de vedere emoțional, cât și fizic. ”A fost o durere cum n-am trăit niciodată!”, a dezvăluit George Tănase. ”Nu am simțit o durere atât de mare în viața mea”, a spus și Alexia Eram. Oprirea din orașul Buga pentru această probă va rămâne una de neuitat pentru toți participanții, fie ei credincioși sau nu, puși la grea încercare. Răbdarea, rezistența, dar și vulnerabilitățile, grijile și dorințele cele mai arzătoare în momente de confesiune pline sensibilitate vor ieși la iveală pentru mulți dintre concurenți.

Cu toții se vor strădui să ducă la bun sfârșit misiunea, anunțul de la start al Irinei Fodor funcționând ca cel mai puternic imbold: șansele ca soarele să fie roșu în cufăr mâine seară sunt foarte mari. Așadar, toate echipele speră într-o minune, iar cât de departe vor merge pentru această minune și cine va câștiga cea de-a doua imunitate din etapa a doua de pe Drumul Soarelui telespectatorii vor descoperi în ediția America Express difuzată de Antena 1 și pe AntenaPLAY în această seară, de la 20:30.

