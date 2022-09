Clarificări abonamente parcare. Compania Parking Bucureşti, răspuns unui cititor DC News: Regulamentul nu încalcă dreptul la proprietate, ci dimpotrivă

Odată cu modificările privind parcările din București, au apărut și întrebările. Am contactat Compania Municipală Parking Bucureşti pentru a răspunde solicitării unui cititor DC News, problemă cu care se confruntă și alți locuitori ai Capitalei.

„1. Dacă am trei proprietăți (în Strada Popa Tatu, Strada Speranței și Calea Moșilor) și am cumpărat două abonamente anuale pentru două autoturisme, pot să le parchez la toate cele trei adrese aflate în zona 1 pentru care am achitat sumele impuse?

2. Dacă am cele trei proprietăți și am trei mașini din care una pe numele meu și două pe cel al soției, dar toate trei autoturisme sunt înregistrate conform legii pe adresa din CI, iar Regulamentul Companiei de parcare permite doar două mașini per familie la aceeași adresă, rezultă că este în fapt un atac la dreptul de proprietate stabilit prin Constituție și contravine modului de înregistrare a persoanei în CI și a proprietarului mașinii în talonul acesteia?

Ca atare este o dovadă de încălcare a Constituției, ceea ce ar trebui atacată la Curtea Constituțională mai ales că - pe talonul mașinii se înscrie o singură persoană chiar dacă este căsătorită - în CI se înscrie o singură adresă, chiar dacă ai mai multe proprietăți, inclusiv la adresa deja înregistrată - Regulamentul prevede doar două mașini de familie.



Deci cine va apară Constituția și cetățenii României împotriva acestui abuz cras al Primăriei Municipiului București?”, a scris un cititor pe adresa redacției DC News.

Răspunsul Companiei Municipale Parking SA a fost:

1. Adresele menționate la punctul 1 se află în aria zonei 1. Dacă aveți achiziționat abonament de zona 1, puteți utiliza serviciul public de parcare de utilitate generală la toate adresele menționate, în toate parcajele de zonă 1 și în cele de zonă 2.

Dacă aveți achiziționat abonament riveran, cu sau fără rezervarea locului de parcare, acesta vă permite să utilizați serviciul public de parcare de utilitate generală doar la adresa de domiciliu.

Riveranii pot opta pentru o singură adresă de reședință, nu poți fi considerat riveran în toate cele trei adrese ale celor trei proprietăți.

2. Regulamentul nu încalcă dreptul la proprietate, reglementat prin Constituția României, ci dimpotrivă, acesta este făcut întocmai să respecte dreptul la proprietate a cât mai multor riverani. Este de apreciat că o familie, al cărui nucleu este format din cei doi soți, poate beneficia, dacă se face dovada adresei de domiciliu de două locuri de parcare dedicate riveranilor”, ne-a transmis Constantin Cristian Olaru, director general la Compania Municipală Parking SA.

Tarifele practicate de Compania Municipală Parking, conform HCGMB 517/2019, în intervalul orar 7.00 - 23.00, de luni până vineri, sunt următoarele:





- 10 lei/oră, în zona 0;

- 5 lei/oră în zona 1;

- 2,5 lei/oră în zona 2.



Pentru eliberarea abonamentului, riveranii (persoane fizice care posedă autoturisme şi au domiciliul pe strada unde este amenajat parcajul public) trebuie să prezinte buletinul de identitate şi certificatul de înmatriculare al autovehiculului . Pentru a se putea acorda acest tip de abonament, adresa din certificatul de înmatriculare trebuie să fie aceeaşi cu cea din buletin.



Riveranii pot beneficia de abonamente, cu sau fără rezervare.



Fără rezervare (plata tarifului permite utilizarea unui loc de parcare fără rezervarea sau nominalizarea acestuia):

- 200 de lei/lună în zona 0;

- 100 lei/lună în zona 1;

- 80 de lei/lună în zona 2.



Cu rezervare (plata tarifului permite utilizarea unui loc de parcare, cu rezervarea acestuia, în intervalul 0.00-24.00):

- 900 lei/lună în zona 0;

- 700 de lei/lună în zona 1;

- 400 de lei/lună în zona 2.



Totodată, persoanele fizice pot alege abonamente de o zi, o săptămâna, o lună, un semestru sau un an pentru fiecare dintre zonele 0, 1 sau 2 ale Capitalei. De exemplu:



- pentru zona 0: 75 lei/zi, 300 de lei/săptămână, 1.050 de lei/lună;

- pentru zona 1: 38 de lei/zi, 150 de le/săptămână, 525 de lei/lună;

- pentru zona 2: 15 lei/zi, 60 lei/săptămână, 210 lei/lună.



Persoanele juridice au, la rândul lor, posibilitatea de a opta pentru abonamente de o zi, o săptămână, o lună, un semestru sau un an, iar tarifele sunt cu aproximativ 33% mai mari decât în cazul persoanelor fizice.



Zona 0 este delimitată de străzile Piaţa C.A. Rosetti, str. Tudor Arghezi, str. Dr. Dimitrie G. Gerota, str. Jean Louis Calderon, str. C.A. Rosetti, bd. Nicolae Bălcescu, str. Ion Câmpineanu, Calea Victoriei, Splaiul Independenţei, str. Halelor, Piaţa Unirii, bd. Unirii, bd. Mircea Vodă, str. Matei Basarab, bd. Hristo Botev, inclusiv străzile menţionate.



Zona 1 este cuprinsă între Zona 0 şi perimetrul format din străzile: Piaţa Francofoniei, Calea 13 Septembrie, şos. Panduri, bd. Geniului, şos Cotroceni, Splaiul Independenţei, bd. Mihail Kogălniceanu, str. Vasile Pârvan, str. Berzei, bd Gării de Nord, Piaţa Gării de Nord, Calea Griviţei, şos Nicolae Titulescu, bd Banu Manta, bd Ion Mihalache, str. Aviator Popişteanu, bd Expoziţiei, str Parcului, str Tipografilor, şos Bucureşti-Ploieşti, bd Aerogării, str Nicolae G. Caranfil, bd Beijing, bd Mircea Eliade, Calea Floreasca, str Polonă, str Mihai Eminescu, str Traian, bd Pache Protopopescu, şos Mihai Bravu, str Traian Popovici, Calea Dudeşti, bd Octavian Goga, str Nerva Traian, bd Gheorghe Şincai, str Lânăriei, Calea Şerban Vodă, bd Mărăşeşti, Piaţa Libertăţii, str. Mitropolit Nifon, Piaţa Regina Maria, bd Libertăţii, inclusiv străzile menţionate.



Zona 2 cuprinde locurile de parcare special amenajate între Zona 1 şi limita administrativă a oraşului.

