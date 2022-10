Ciucă și omologul belgian au semnat, la Bruxelles: România și Belgia vor coopera în domeniul nuclear

Ciucă a mulţumit şefului Executivului belgian pentru angajamentul ţării partenere faţă de Grupul de Luptă NATO dislocat în România.



În cadrul ceremoniei desfăşurate la reşedinţa premierului De Croo au fost semnate Memorandumul de înţelegere referitor la cooperarea în domeniul nuclear între Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN) şi Centrul Belgian de Cercetări Nucleare, precum şi Acordul bilateral de cooperare între Centrul Belgian de Cercetări Nucleare şi Institutul Naţional de Cercetare, Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară 'Horia Hulubei' (IFIN-HH).



"Apreciez foarte mult angajamentul dumneavoastră faţă de Grupul de Luptă NATO dislocat în România. Folosesc acest prilej pentru a exprima recunoştinţa României şi a mea personală pentru decizia Franţei, Belgiei şi Olandei de a trimite militari aici pentru a creşte capacitatea de descurajare şi apărare a NATO pe Flancul estic. Aşa cum aţi menţionat, ne-am întâlnit în aprilie, în România şi am avut ocazia de a evalua contextul de securitate din Marea Neagră. Am recunoscut cu acea ocazie că sunt sectoare în care relaţia noastră bilaterală ar putea dobândi o mai mare consistenţă. Am înregistrat deja progrese în această privinţă, am semnat astăzi Memorandumul de înţelegere în domeniul nuclear, ca parte a angajamentului nostru, în cadrul UE, de a găsi noi surse de energie, chiar dacă vorbim de tranziţia la aceste surse, dar ele fac parte din angajamentul nostru de a obţine independenţă în proporţie de sută la sută faţă de sursele ruseşti de energie. Este o importantă abordare", a afirmat Ciucă, miercuri, în cadrul unor declaraţii de presă comune susţinute alături de prim-ministrul belgian.

Ciucă: Portul Constanţa joacă un rol major şi suntem interesaţi să învăţăm din experienţa portului Anvers





Şeful Executivului a subliniat că România este interesată în dezvoltarea cooperării în ceea ce priveşte semiconductorii, precizând că sunt alocaţi 500 milioane de euro, prin PNRR, cercetării şi dezvoltării semiconductorilor.

În acelaşi context, el a mulţumit premierului Belgiei pentru recunoaşterea arătată faţă de acţiunile întreprinse de România în sprijinul refugiaţilor ucraineni.



El a evidenţiat şi eforturile depuse de autorităţile de la Bucureşti în vederea sprijinirii exporturilor ucrainene de cereale spre Europa şi alte state ale lumii, punctând faptul că autorităţile române sunt interesate să înveţe din experienţa portului Anvers în dezvoltarea capabilităţilor viitoare ale portului Constanţa.



"Guvernul român a întreprins, la rândul său, acţiuni de modernizare a infrastructurii în vederea sprijinirii exporturilor ucrainene de cereale spre Europa şi nu numai. În această privinţă, portul Constanţa joacă un rol major şi suntem interesaţi să învăţăm din experienţa portului Anvers legat de toate aceste proceduri de dezvoltarea cooperării în viitor şi a capabilităţilor portului Constanţa. Sunt şi alte domenii de cooperare bilaterală în care putem colabora, dar să vedem această dezvoltată şi implementată, apoi ne putem concentra pe alte oportunităţi", a declarat Ciucă.



Premierul român a adresat mulţumiri şi pentru sprijinul părţii belgiene în ceea ce priveşte aderarea României la Schengen şi ridicarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare.



"Ne-am dat silinţa să îndeplinim toate cerinţele şi standardele tehnice şi, desigur, dacă este necesar, suntem deschişi să clarificăm totul, pe baza tuturor abordărilor deja existente ale Comisiei şi bilateral, cu fiecare ţară parteneră din UE care doreşte să vadă mai mult decât este menţionat în raportul Comisiei", a mai declarat Ciucă.

