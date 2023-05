Ciucă, premierul României, cere ca profesorii să oprească greva

Nicolae Ciucă, premierul României, a făcut apel „la cadrele didactice și la întreg personalul din educație să revină la catedră mai ales în această perioadă extrem de importantă pentru elevi, în care au nevoie de susținerea și încurajarea noastră”.

„Salut aprobarea noilor legi ale educației de către Parlamentul României, ce includ soluții de creștere a accesului la educație fiecărui copil și susțin performanțele celor meritorii.

Guvernul României este pregătit să pună în aplicare viziunea educației centrate pe elev. Măsurile aflate deja în implementare pentru prevenirea abandonului școlar vor fi completate de altele noi precum „O carte pentru fiecare”, dar și de soluții pentru combaterea analfabetismului funcțional, asigurarea siguranței în unitățile de învățământ și combaterea violenței în școli, o mai bună pregătire a cadrelor didactice. Guvernul pe care îl conduc înțelege importanța Educației pentru întreaga societate.

Dincolo de modificările și reformele în plan legislativ, asigurăm resersele necesare și avem determinarea să găsim soluții la toate problemele acumulate de-a lungul timpului. Rămânem deschiși dialogului pentru ca împreună cu reprezentanții sindicatelor să găsim soluțiile care să reflecte importanța pe care o acordăm, și de o parte și de cealaltă, elevilor, personalului din învățământ și calității actului educational. Fac apel la cadrele didactice și la întreg personalul din educație să revină la catedră mai ales în această perioadă extrem de importantă pentru elevi, în care au nevoie de susținerea și încurajarea noastră!

La nivelul Guvernului și ministerelor lucrăm la noua lege a salarizării, pentru care am stabilit un calendar strâns de elaborare și promovare în Parlament, dar și la celelalte proiecte de acte normative pe care le-am asumat. Am mărit cu șase miliarde de lei bugetul Educației în acest an și avem 3,6 miliarde euro alocați din PNRR pentru școli și universități, pentru finanțarea modernizării sistemului educațional. Consultările pe care le avem cu sindicatele din educație arată, încă o dată, asumarea responsabilităţii la nivelul Guvernului și al Coaliției de Guvernare că putem găsi soluţii prin dialog și deschidere”, a transmis Nicolae Ciucă.

Legile Educației, adoptate de Senat

Senatul a adoptat, luni, în calitate de Cameră legislativă decizională, cu 79 de voturi „pentru” şi 28 „împotrivă”, proiectul de lege privind învăţământul superior.

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a declarat în plen că legea învăţământului superior, parte a pachetului de legi „România Educată”, vine în completarea legii învăţământului preuniversitar, fiind astfel asigurată o abordare „coerentă şi predictibilă a procesului educaţional”. Citiți aici continuarea - https://www.dcnews.ro/legile-educatiei-adoptate-de-senat_917206.html

