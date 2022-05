Ciucă apreciază pasul în spate făcut de Popescu: De mare onoare

El a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, de când ştia că Virgil Popescu se retrage din cursa pentru funcţia de prim-vicepreşedinte, transmite Agerpres.



"În această dimineaţă aici, în această sală, când domnul Virgil Popescu şi-a asumat să renunţe la candidatură şi am apreciat că este un gest de mare onoare, pentru că, aşa cum am spus în cadrul Consiliului, este foarte important ca la nivelul PNL să avem responsabilităţile foarte bine asumate, iar Ministerul Energiei este un minister care are foarte, foarte multă treabă de făcut", a afirmat Ciucă.



În cadrul reuniunii Consiliului Naţional, ministrul Virgil Popescu şi-a retras candidatura pentru funcţia de prim-vicepreşedinte, iar parlamentarii Ben Oni Ardelean şi Sorin Moldovan pentru cea de vicepreşedinte în domeniul apărării şi siguranţei naţionale.



Europarlamentarul Dan Motreanu a fost ales, vineri, de Consiliul Naţional al PNL, în funcţia de prim-vicepreşedinte în domeniul strategiilor politice, ministrul de Interne, Lucian Bode, în funcţia de secretar general al partidului, iar senatorul Virgil Guran în cea de vicepreşedinte în domeniul apărării şi siguranţei naţionale.

Rareș Bogdan spune scorul PNL în 2024

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat, vineri, că, potrivit rezultatelor a cinci sondaje de opinie, perspectiva pentru partid este să obţină la alegerile din 2024 între 33 şi 36% din totalul voturilor românilor.



"Perspectiva pentru PNL pentru anul 2024, dacă facem ceea ce trebuie pentru România, vom fi uniţi, coerenţi şi vom acţiona strategic, este de a putea lua (...), fiţi foarte atenţi, nu înseamnă că şi luăm, între 33 şi 36% din totalul voturilor românilor. Există această perspectivă extrem de clară", a spus Rareş Bogdan, la Consiliul Naţional al PNL, care are loc la Poiana Braşov, scrie Agerpres.



În cadrul reuniunii, el a prezentat o rezoluţie cu privire la modificarea Statutului PNL, care a fost adoptată, privind înfiinţarea unei comisii permanente de specialitate a partidului pentru românii din diaspora. Citește continuarea AICI.

