Ciucă a redus consumul de energie: La mine în birou funcţionează 50% din instalaţiile de iluminat

"La mine în birou şi în încăperile adiacente biroului funcţionează 50% din instalaţiile de iluminat. Mai mult decât atât, din evaluările pe consumul de energie se constată o scădere a consumului de energie între 5 şi 10%. Sunt anumite evaluări care spun că este posibil să scădem până la 15%. M-aş bucura ca această scădere a consumului să fie din măsurile de conştientizare pe care am încercat să le inducem la nivel instituţional, dar de asemenea, cred că este şi o măsură de conştientizare proprie, individuală astfel încât acest consum să scadă şi să nu fie din scăderea activităţii economice, care ar produce un impact în ceea ce înseamnă menţinerea echilibrului economic", a declarat Nicolae Ciucă.



Premierul a dat exemple de măsuri de reducere a consumului de curent prin înlocuirea becurilor cu unele eficiente, dar şi oprirea iluminatului mural pe timpul nopţii. Astfel, se analizează reducerea orei la care se opreşte iluminatul Guvernului de la ora 24.00 la ora 22.00.



Totodată, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a spus că la nivelul ministerului pe care îl conduce se analizează coordonarea activităţii astfel încât angajaţii să nu mai rămână la birouri după ora 18.00.



"Economisim energie electrică prin folosirea unui număr de consumatori mai mic. Şi Ministerul Afacerilor Interne are sediul central într-o clădire veche unde avem, cred, mii de corpuri de iluminat. De asemenea, am gestionat chestiuni legate de programul de lucru pentru că o să vină iarna, trecem la ora de iarnă şi o să fie nevoie de mai multă lumină, de mai multă energie şi ne-am gândit cum să gestionăm lucrurile în aşa fel încât să nu fie nevoie să rămânem după orele 17,00-18,00, cu excepţia activităţilor unde necesită program 24 de ore din 24, 7 zile din 7", a evidenţiat ministrul Lucian Bode.

Ciucă, despre pensii: Procentul de majorare poate să fie 15% sau altă cifră

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a afirmat vineri, la Arad, că pensiile ar urma să fie majorate cu 15% sau cu altă cifră care să acopere inflaţia, începând cu anul 2023.

'Domnul preşedinte (Klaus Iohannis - n.red.) a legat acest procent de inflaţie şi afirm că este nevoie ca în continuare să ţinem cont de rata de inflaţie şi consider că pensionarii nu merită să suporte povara inflaţiei, motiv pentru care procentul poate să fie de 15% sau poate să fie altă cifră. Toate aceste elemente de analiză le vom realiza în coaliţie cu cifrele de buget pe masă. Avem nevoie de prognoza bugetului pentru anul 2023, trebuie să vedem care este valoarea nominală a PIB-ului în anul viitor şi în felul acesta să putem să ne asigurăm că venim cu decizii care să fie într-adevăr susţinute de buget şi să poată să asigure compensarea creşterii preţurilor la alimente, la bunuri, la servicii', a declarat Ciucă, într-o conferinţă de presă.

Nicolae Ciucă a precizat că este nevoie de un set de măsuri atât în ceea ce priveşte pensiile, cât şi salariile.

'Vă asigur că vom lua cât se poate de responsabil toate deciziile în acest sens. Vorbim şi de pensii şi de salariu, este clar că toată această situaţie deosebit de dificilă economic ne afectează pe toţi şi este nevoie să avem un set de măsuri şi decizii guvernamentale care să poată să menţină echilibru atât în viaţa socială, cât şi în cea economică', a mai spus premierul Nicolae Ciucă.

Creștere a pensiilor cu cel puțin 10%

Recent, ministrul Muncii, Marius Budăi, a intervenit la Radio România Actualități, unde a vorbit despre procentul de creștere a pensiilor. Întrebat despre procentul de creștere a pensiilor, ministrul Muncii a răspuns că ”este ceea ce PSD a pus pe masa dialogului la coaliţie, o propunere care vine în urma unor analize pe care le-am făcut şi pe care le-am pus de asemenea pe masa de dialog a coaliţiei, propunerea noastră este de cel puţin 10%. M-am bucurat să văd că, prezenţi la un eveniment, atât premierul Nicolae Ciucă, cât şi preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, au spus foarte clar că pensiile vor creşte de la 1 ianuarie. Noi suntem acum în construcţia bugetară, discutăm cu Ministerul de Finanţe, construim bugetul. Ne-am propus ca bugetul să fie aprobat în acest an, şi se va regăsi această majorare, de cel puţin 10 procente, în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale pentru anul 2023”.

Întrebat dacă e o certitudine, Marius Budăi a răspuns: ”Da, este o certitudine şi noi, PSD, nu ne schimbăm. Avem şi analize şi cifre pentru a susţine această propunere. S-a agreat în coaliţie acest lucru”. Citește mai multe AICI.

