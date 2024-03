Cîrstoiu, candidatul comun PSD-PNL: Am avut cancer

„Dacă ar fi să vă fac o mărturisire personală... Poate că una dintre obligațiile mele față de pacienții mei a fost să asigur la Spitalul Universitar tratamentul unor boli grave: cancerul. Și am făcut-o, zic eu. Avem cel mai performant buncăr de radio-terapie care există în Europa de Est. În scurt timp va fi funcțional. Uitându-mă la acest oraș am observat că, probabil, prin diverse unelte de diagnosticare are aceeași boală. O boală care m-a obsedat ani de zile. În fața dumneavoastră aveți un supraviețuitor al acestei boli. Sunt sigur că, făcând această mărturisire - care pentru mine e puțin dureroasă - împreună, vom învinge un oraș bolnav și îl vom face sănătos. Asta am făcut toată viața. Mulțumesc”, a spus Cătălin Cîrstoiu, candidatul PMB, din partea PSD și PNL.

