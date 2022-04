Ciolacu, despre PSD la guvernare: Am realizat un lucru pe care nu-l abordează multă lume! Gândiți-vă ce ar fi însemnat asta

Marcel Ciolacu, președintele Partiului Social Democrat, a fost invitat la Interviurile DC News, unde a fost întrebat de analistul politic Bogdan Chirieac despre motivele care au stat în spatele accederii PSD la Guvernare alături de PNL și UDMR:

„Ați câștigat toate alegerile în 2020, mai puțin Bucureștiul unde a fost un dezastru. La parlamentare ați obținut cel mai mare procent. Acum, PSD-ul se asociază cu cele mai mari creșteri de prețuri la orice din ultimii 20 de ani. Nu s-a mai întâmplat din 2000 așa ceva, de când au venit Năstase și Iliescu. Credeți că lucrul ăsta va ajuta partidul la viitoarele alegeri?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Cred că atât decizia mea, cât și a colegilor mei, de a ne implica în actul de guvernare, a fost una corectă. Aveam de ales fie să stăm în tribună și să ne uităm (...) să fim corecți, dacă ne uităm numai la liberalizarea la energie, vom constata un haos total și o abordare empirică și fără viziune în anul 2022. Cred că decizia a fost una corectă. Sigur, cu acele costuri aferente pe care eu, cât și colegii mei, ni le-am asumat.

E pentru prima oară când am scăpat de pandemie, dar a venit criza energetică. După criza energetică a venit inflația la zona euro, care ne influențează pe noi. Inflația la euro în Germania este mult mai mare decât în România“, a spus Ciolacu.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Cine e cel mai bun ministru în viziunea lui Ciolacu

„Fiindcă îl aveți pe Mugur Isărescu la Banca Națională“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Am realizat un lucru pe care nu-l abordează multă lume! Am menținut prețul euro sub 5 lei. Închipuiți-vă ce ar fi însemnat și asta. De ce a fost acea scumpire, până la urmă, artificială, și nu mă refer la materialele de construcție, unde era o dependență de Rusia și Ucraina, ci cauza a fost prețul la energie, care a dus la niște efecte și la o lipsă de perspectivă și o eficiență guvernamentală într-o perioadă scurtă, când deciziile trebuiau luate într-o săptămână-două.

Astfel am ajuns la acele scumpiri, iar acum începem să le reașezăm. Toată lumea are un preț predictibil acum, atât consumatorul casnic, cât și cel non-casnic, la energie electrică și gaze, și toată lumea își poate face un plan de afaceri. Eu cred că am învățat toți ceva din acest șoc“, a spus președintele PSD.

„Noi am plătit, însă!“, a punctat Bogdan Chirieac.

Reglementare europeană a prețului la energie

„Categoric! Și eu am plătit, dar se revine, totuși, într-un mecanism predictibil și încercăm să vedem perspectiva europeană astfel încât să fim influențați cât mai puțin. E posibil ca România, anul acesta, să aibă o creștere economică dublă față de Germania. Să înțelegem că necazul s-ar putea să nu vină din interiorul României, ci din contextul internațional, mai ales cel european.

S-au discutat aceste lucruri. Poate se impune o abordare europeană, de exemplu la prețul energiei, pentru toate statele“, a spus Marcel Ciolacu.

„Adică o plafonare a prețului energiei?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Concurența, până să fie această criză energetică, era în funcție de tehnologie. Asta era și diferența între Europa, SUA, Rusia, China. În momentul în care ai și o abordare diferită la prețul de energie, deja nu mai vorbești de o concurență numai pe tehnologie, un lucru normal până la urmă, că fiecare se dezvoltă și își mărește capacitatea tehnologică“, a conchis, la DC News, Marcel Ciolacu, președintele PSD.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV PSD şi PNL, împreună la alegeri în 2024? Marcel Ciolacu, CATEGORIC: Distincţie clară între USL şi coaliţia de azi

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News