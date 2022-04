"Aţi început interviul prin a saluta această alianţă politică cu PNL. Să îi spunem cumva, asumare. Aţi spus că ar trebui să continue şi după 2024. S-ar putea ca în 2024 să se meargă pe proiectul care exista în 2014, adică PSD să sprijine un candidat PNL la prezidenţiale şi să obţină premierul?", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Haideţi să facem distincţia clară între USL şi coaliţia din acest moment. USL-ul, ştim foarte bine, s-a făcut pentru că exista un duşman comun, Băsescu. De aici a pornit conceptul de USL. Mai mult, în USL s-au făcut liste comune, la alegerile locale, generale, prezidenţiale. Aşa se dorea. Eu nu sunt de acord şi nu cred că această coaliţie este USL. Nu avem un duşman comun. Nu cred că această coaliţie va merge pe liste comune. Nici la europarlamentare, unde facem parte din familii diferite, nici la locale, unde avem poziţionări total diferite. PSD are cel mai număr de aleşi locali, urmat de PNL şi nu ne putem aşeza la masă să împărţim judeţele, ar fi o tâmpenie. Cred că vom merge pe sistemul german, unde fiecare candidează şi pe urmă creionăm o coaliţie. Dacă la 3 rânduri de alegeri nu ai o abordare comună, este imposibil ca la ultimele alegeri să mergi împreună", a replicat Marcel Ciolacu.

Amintim că în 2024 vor fi atât alegerile locale, parlamentare, europarlamentare, cât şi prezidenţiale.

Miza Guvernului cu măsurile sociale. Ciolacu: Banii se întorc în economie! Întâi dai, apoi decontezi

"Banii există, calculele sunt făcute. Cel puţin în zona economică, când intervii cu bani, creezi ofertă, dar ei se întorc în economia reală. Când intervii în zona socială, creezi şi consum. Toţi aceşti bani, la un moment dat, se vor întoarce în economie.

Spre exemplu, toată lumea s-a întrebat de unde vin voucherele. Ele sunt o componentă mixtă, din bani de la buget şi fonduri europene. Dar e şi normal să fie aşa. Întâi dai voucherele şi apoi UE crează mecanismul care vine şi decontează aceste sume", a explicat Marcel Ciolacu.

"8 miliarde de lei, adică 1,6 mld euro, ar trebui să vină din fonduri UE anul ăsta. Până acum, istoria nu a consemnat ca România să absoarbă banii ăştia în 6 luni", a punctat Bogdan Chirieac.

"S-a mai întâmplat în guvernările PSD. Dacă nu mă înşel, înainte să vină dl Orban premier, am avut o absorbţie a fondurilor UE de 4,7 miliarde euro. Când a venit dl Orban au avut 2,2 miliarde de euro, şi apoi au venit celebrii miniştri de la Fonduri Europene şi Sănătate şi au avut 0,2. Cam atât! În schimb, să fie clar. Exerciţiul financiar 2016-2020 este cu absorbţie de 53% în acest moment. Am vorbit cu comisara pe coeziune şi dezvoltare, noi avem o supracontractare, culmea, transmisă la Comisia Europeană. Suntem sub media europeană, care este 65%. Comisia ne-a atras atenţia că nu mai avem timp să implementăm pe anumite capitole, dl Boloş va explica lucrurile foarte clar şi punctual. Altă şansă ca să nu pierdem aceşti 14,7 miliarde euro nu avem, decât să îi redirecţionăm spre zona socială şi nu numai", a mai precizat Marcel Ciolacu. CITEŞTE MAI MULTE AICI

