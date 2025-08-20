Cine va fi dat afară dintre bugetari: Adevărații sau inutilii

Lector univ. dr. Aurelian Giugăl, politolog, de la Universitatea din București, a atras atenția asupra concedierilor anunțate în instituțiile publice și a explicat că adevărata problemă nu este numărul de angajați, ci criteriile după care aceștia vor fi selectați. Acesta a subliniat că, în România, angajările la stat se fac adesea pe bază de relații, nu pe merit, iar riscul este ca măsurile să lovească în cei fără protecție, în timp ce clientela politică va rămâne neatinsă.

„Se discută de concedieri în agenții și mi-a plăcut că spun: „Nu au contract colectiv de muncă, de aceea și-au pus salariile pe care le-au pus, deci pleacă fără salarii compensatorii", a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Asta e o abordare cinică, nu cred că rămâne fără consecințe. Știind în ce țară locuim, mie mi-e greu să cred că vor fi găsiți exact oamenii care sunt de prisos, adică oamenii care nu folosesc. Cum se fac angajările la stat în România, în toate instituțiile de stat? În general, se merge pe filiera cunoștințelor și relațiilor. Oamenii ăștia nu au venit pur și simplu: „Bună ziua! Ce sunteți aici? Primăria? Am venit și eu să mă angajez”, „Poftiți, luați un loc și semnați un contract”.

Eu cred că dacă oamenii care sunt inutili și de prisos în sectoarele astea publice vor fi identificați și dați afară, populația în ansamblu va susține aceste măsuri, toată populația. Nu cred că se vor opune”, a spus lector univ. dr. Aurelian Giugăl.

„Eu nu cred că populația este împotriva acestor tipuri de măsuri"

Lectorul univ. dr. Aurelian Giugăl a spus că nu se știe câți dintre angajații de la stat sunt inutili sau parte din clientela politică, dar a subliniat că România are, raportat la populație, cea mai mică rată de funcționari din Europa. Acesta a ridicat întrebarea dacă guvernanții vor reuși să identifice oamenii care fac dosare inutile și cei proveniți din zona partidelor și relațiilor sau dacă vor fi sacrificați doar „acar păunii”, ceea ce ar amplifica nemulțumirea publică. Potrivit profesorului, populația ar susține măsuri corecte, însă există temerea că vor fi afectați cei fără protecție, în timp ce cei privilegiați vor rămâne în funcții.

„Deci dacă dă afară 200.000?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Nu știu dacă 200.000. Depinde care sunt... Nu știu câți oameni sunt inutili sau câți sunt, cum zic ei, clientelă politică.



Înțeleg că România, comparativ cu țările europene, are cea mai mică rată de funcționari per număr de persoane din Europa”, a spus lector univ. dr. Aurelian Giugăl.

„Da, numai că acolo funcționarul este asistentul social care vine acasă, se interesează, merge la mamaia, se întreabă ce face tataia. La noi e funcționarul care stă într-un birou și mai inventează ce hârtii să îți ceară", a spus Val Vâlcu.

„Vor fi în stare guvernanții actuali să identifice pe acei oameni care fac dosare inutile la infinit? (...) E clar că se întreține o imensă armată de funcționari. Vor fi în stare guvernanții să identifice acea pătură de oameni suprapuși care vin din zona partidelor, din zona relațiilor sau în continuare se va merge pe niște acar păuni care vor isteriza și mai mult populația și vor alimenta sentimentul de nemulțumire?

Eu cred că măsurile drepte - inclusiv o anumită justiție, inclusiv cu salariile uriașe și sinecurile, sporurile uriașe care se dau în anumite instituții - eu nu cred că populația în ansamblu este împotriva acestor tipuri de măsuri. Aș crede că le-ar susține fără niciun fel de probleme. Ar fi primii fani ai acestor tipuri de măsuri, dar cred că teama lor este că vor plăti unii care nu au protecție și vor rămâne în continuare oamenii cu protecție. Dar vom vedea și aici că presa va continua să scormonească și ne va arăta toate aceste mecanisme sau non-mecanisme de rearanjare instituțională. Să vedem ce se va întâmpla”, a spus lector univ. dr. Aurelian Giugăl la DC News.

