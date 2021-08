Cine l-a ”săpat” pe premier înainte de Congresul PNL. Chirieac, informație: Plăcuța cu Cîțu există

„Desigur că prima suspiciune este contracandidatul său, Ludovic Orban, nu? Dar eu continui să cred că nu este de la Ludovic Orban, cred că mai degrabă sunt niște oameni pe care i-a mai deranjat...”, a transmis Chirieac. „Se face ca poliția: cine l-a dușmănit, cine are ceva cu victima. Dânsul e victima, un om responsabil și integru. Să vedem cine avea ceva cu victima în această crimă de publicare, de dezvăluire”, a adăugat și Vâlcu.

„Prima variantă, Vlad Voiculescu. Am observat o coincidență. Mulți din oamenii lui Voiculescu au făcut Universitatea din Iowa, una din ele. Pe lângă faptul că sunt necunoscute, prost gradate și mici, mai sunt și vreo două”, a continuat Vâlcu.

Orban n-are capabilitatea să facă astfel de cercetări, remarcă Chirieac

„Despre Ludovic Orban vreau să spun o vorbă. El nu are capabilitatea să facă astfel de cercetări. Nu că nu știe cu internetul, sunt niște oameni de specialitate care au lucrat”, a adăugat Chirieac.

Iohannis și PSD ies din schemă la rândul lor

„L-aș exclude total pe președintele Iohannis, căruia dezvăluirea îi face un deserviciu și, firește, toți cei din jurul președintelui nu aveau vreun interes să-l compromită în acest mod pe Florin Cîțu”, mai transmite Chirieac.

Să fie PSD-ul o variantă? Analistul politic Bogdan Chirieac neagă vehement. „Doamne, nu! PSD-ul nu știe cum să-l scoată pe Cîțu!”, transmite el. „USR-PLUS are capacitatea asta fiindcă are oameni care se pricep la tehnologie, are adepți în Statele Unite și în statele Occidentale. Ei au văzut corect, spre lauda lor, prejudiciul pe care îl provoacă Florin Cîțu ca prim-ministru, nu ca conducător auto sub influența alcoolului și/sau substanțelor interzise”.

Informația bombă vine de la Chirieac. Cîțu, poze de pușcăriaș ca-n filme

„Să vă dau o informație de primă mărime. Înțeleg că există poza cu Florin Cîțu, aceea pe care o vedeți în filme: față, profil și cu scărița aia în spate pentru înălțime”, a mai spus Chirieac. „Deci în loc de plăcuța suedeză cu M*** PSD este plăcuța cu numărul de arestat”, glumește Vâlcu.

„Da, are numărul de arestat pe piept, ca în filme. Chestia aceea există”, conchide Chirieac.

