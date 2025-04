”Cine iubește lumina, lumină va fi”. Calea Luminii, tradiția din Joia Mare, care luminează calea credincioșilor. Moment plin de emoție, unic în țara noastră

Evenimentul Calea Luminii a avut loc, joi seara, în centrul municipiului Târgovişte. 2.026 de candele au fost aprinse de la Catedrala Mitropolitană până în Piaţa Mihai Viteazul şi pe Bulevardul "Regele Carol I".



Acest eveniment este unic în ţară şi are loc în fiecare an la Târgovişte, în Joia Mare, după Denia celor 12 Evanghelii.



"E un eveniment absolut deosebit, pe care sunt convins că îl cunoaşteţi cu toţii. Tradiţia care a ajuns anul acesta la ediţia cu numărul 26 presupune aprinderea a mii de candele, ce vor forma un traseu simbolic al Luminii şi al credinţei", a spus primarul Târgoviştei, Daniel Cristian Stan, conform Agerpres.





”Suntem chemaţi la mai multă smerenie, la pace”



"Am bucuria de a transmite binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon, acum în Săptămâna Patimilor Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, într-o vreme în care războiul, conflictele, suferinţa şi provocările de tot felul domină lumea noastră. În această perioadă, mai cu seamă, suntem chemaţi la mai multă smerenie, la pace, la cooperare, la colaborare şi la manifestarea credinţei şi a iubirii semenilor noştri", a transmis vicarul eparhial al Arhiepiscopiei Târgovişte, Ionuţ Ghibanu.



Iniţiatorul evenimentului este artistul târgoviştean Mihai Şerbănescu. Acesta spune că se aprind candele într-un număr egal cu al anului plus încă una care reprezintă speranţa.



"De 26 de ani, cu ajutorul târgoviştenilor şi nu numai, pentru că vin din multe părţi ale ţării şi nu numai ale ţării, ci şi ale lumii, cunosc situaţia şi vă spun în cunoştinţă de cauză, se ţine la Târgovişte această Cale a Luminii. Să ştiţi că luminiţele acelea care se aprind aici, candelele, ajung în sufletele celor care privesc, care nu sunt de faţă. Am mai spus, nu fac decât să repet, că cine iubeşte lumina, lumină va fi", a declarat Mihai Şerbănescu.



La Calea Luminii au fost prezenţi foarte mulţi târgovişteni de toate vârstele, de la copii până la persoane în vârstă. Au fost aprinse candele, iar cei prezenţi au surprins momentul fotografiindu-se şi postând pe reţelele de socializare.

