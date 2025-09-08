Cine este „șoferul fantomă” care le-a dat bătăi de cap polițiștilor din Cehia: 6 ani s-au chinuit să-l prindă

Un „șofer-fantomă” care se plimba cu un monopost de Formula 2 pe autostrăzile din Cehia a fost prins după 6 ani.

Poliția din Republica Cehă l-a arestat în sfârșit pe șoferul unei mașini de curse de tip Formula 1, care fusese observată pe autostradă de mai multe ori începând din 2019, scrie BBC.

Mașina roșie de curse, complet decorată în culorile Ferrari, a fost urmărită până la o proprietate din satul Buk, la aproximativ 60 km sud-vest de Praga, după ce a fost raportată cea mai recentă apariție a acesteia. Duminică dimineață a apărut un videoclip care arată mașina pe autostrada D4 și oprindu-se pentru combustibil.

Șoferul - un bărbat de 51 de ani - a fost arestat și dus în custodie după ce a refuzat să coboare din vehicul. Imagini video surprinse de mass-media locală îl arătau stând în mașină în fața garajului său, certându-se cu polițiștii și spunând că aceștia intră fără drept pe proprietatea privată.

Bărbatul avea echipament roșu de șofer de curse și cască

În cele din urmă, bărbatul a cedat și a acceptat să fie dus la secția de poliție pentru interogatoriu – purtând încă echipamentul roșu de șofer de curse și casca.

Potrivit unor rapoarte ulterioare din mass-media, acesta a refuzat să răspundă la orice întrebare la secție. Fiul bărbatului a declarat pentru presa locală că locuința lor fusese înconjurată de câteva zeci de mașini de poliție și un elicopter, într-o reacție pe care el a numit-o disproporționată „față de o presupusă încălcare a regulilor de circulație comisă de noi”.

El a spus că polițiștii „ar fi văzut, se pare, cum tractam o mașină de Formula 1, despre care ei susțin că depășise viteza pe autostradă cu câteva minute mai devreme – desigur, noi nu știm absolut nimic despre asta”.

Polițiștii vorbiseră cu „șoferul fantomă” și în 2019

Poliția a reușit să vorbească pentru prima dată cu șoferul „fantomă” de Formula 1 în 2019, când primele imagini și videoclipuri cu mașina pe autostradă au început să apară online.

Au identificat vehiculul și l-au interogat pe proprietar, care a negat că ar fi condus vreodată mașina pe autostradă. Nu este clar dacă bărbatul arestat acum este aceleași cu care oamenii legii au discutat acum 6 ani.

Deoarece șoferul purta cască în videoclipuri și fotografii, nu a putut fi identificat, iar poliția nu a putut continua ancheta.

Vehiculul a fost descris frecvent drept „o mașină Ferrari Formula 1”. Totuși, potrivit site-ului auto.cz, este de fapt un Dallara GP2/08 – o mașină de curse dezvoltată de producătorul italian Dallara pentru seria GP2, un campionat de pregătire pentru Formula 1. Această competiție a fost ulterior redenumită FIA Formula 2 Championship.

Indiferent de proveniența exactă, proprietarul riscă acum o amendă pentru că a condus un vehicul pe autostradă fără faruri, semnalizatoare sau plăcuțe de înmatriculare și ar putea să-i fie suspendat permisul de conducere.

