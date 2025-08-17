Cine e jurnalista care i-a adresat întrebări incomode lui Vladimir Putin, în Alaska. Nu e prima dată când îl pune în dificultate

Deși președinții american și rus nu au susținut o conferință de presă în Alaska, o întrebare l-a deranjat vizibil pe Vladimir Putin.

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-au întâlnit vineri, în Alaska. În timpul summitului dintre cei doi lideri, o jurnalistă i-a adresat o întrebare incomodă liderului de la Moscova. Însă puțini știu cine este reportera care l-a pus în dificultate pe liderul rus.

Întrebarea adresată lui Putin se referea la momentul în care se va încheia genocidul din Ucraina, respectiv uciderea civililor ucraineni de către forțele ruse în invazia începută în februarie 2022. Vladimir Putin, făcând mai multe grimase, a răspuns că nu a auzit întrebarea.

„Când veți înceta să ucideți civili?”, a întrebat jurnalista ABC News, Rachel Scott. Atunci, Putin s-a făcut că nu înțelege întrebarea și a ridicat mâna la ureche. Un alt reporter a întrebat: „De ce ar trebui Trump să aibă încredere în dumneavoastră?”

„De ce vă este atât de frică?”

Totuși, nu e prima dată când Rachel Scott îi adresează întrebări incomode liderului rus. În cadrul summitului cu președintele american de atunci, Joe Biden, desfășurat în iunie 2021 la Geneva, aceeași jurnalistă îl întreba pe Putin despre adversarii săi politici și motivele pentru care „îi este frică” de ei.

Întrebarea ei completă, pe care i-a adresat-o lui Putin în timpul conferinței de presă din cadrul evenimentului, după prima întâlnire față în față cu președintele Biden, a fost următoarea: „Președintele Biden a spus că va răspunde dacă atacurile cibernetice din partea Rusiei nu se opresc. Sunt curioasă: Ce v-a spus? V-a făcut vreo amenințare? Și, dacă îmi permiteți, o întrebare suplimentară: lista adversarilor dumneavoastră politici care sunt morți, închiși sau arestați este lungă. Organizația lui Alexei Navalnîi a cerut alegeri libere și corecte și sfârșitul corupției, dar Rusia a interzis această organizație, numind-o ‘extremistă’, și ați împiedicat acum pe oricine îl susține să candideze pentru funcții publice. Deci, întrebarea mea, domnule președinte, este: de ce vă este atât de frică?”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că niciun lider nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor deoarece deja oferiseră declarații.

Președintele Donald Trump a declarat că atât Putin, cât și Zelenski își doresc implicarea sa în negocierile de pace pentru Ucraina. „Voi fi acolo. Asta vor amândoi”, a spus el. Trump a adăugat că se aștepta ca încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina să fie cea mai ușoară, dar se dovedește a fi cea mai dificilă.

