Cinci persoane au murit în ultimul atac din Tel Aviv. Hamas laudă faptele atacatorului

Cinci persoane au fost împușcate de un bărbat palestinian înarmat într-o suburbie a orașului israelian Tel Aviv, acesta fiind al treilea atac mortal de acest gen din ultima săptămână. Totul s-a întâmplat în Bnei Brak, una dintre cele mai populate zone evreiești ultra-ortodoxe din țară.

Bărbatul înarmat a fost împușcat mortal de poliție, a declarat un paramedic de la fața locului.

Forțele de securitate israeliene erau în alertă maximă după atacurile arabilor israelieni de marțea și duminica trecută, atacuri care au provocat moartea a șase persoane. Imaginile de la fața locului din Bnei Brak l-au arătat pe atacator îmbrăcat în negru trăgând în oameni cu o pușcă pe stradă și ucigând șoferul unei mașini care trecea.

Poliția a spus că printre morți se afla și un ofițer care l-a împușcat pe bărbatul înarmat.

Atacatorul a fost identificat ca fiind un palestinian în vârstă de 26 de ani dintr-un sat de lângă Jenin, în nordul Cisiordaniei ocupate, care fusese anterior închis în Israel.

Prim-ministrul israelian Naftali Bennett a ținut o întâlnire de securitate în regim de urgență, iar cabinetul său de securitate se va reuni miercuri.

”Israelul se confruntă cu un val de terorism arab ucigaș. Forțele de securitate operează. Vom lupta împotriva terorii cu perseverență, încăpățânare și cu o mână de fier”, a spus Bennett.

Fostul prim-ministru și actualul lider al opoziției Benjamin Netanyahu a spus că Israelul se află ”în mijlocul unui val periculos de terorism pe care nu l-am mai văzut de mulți ani... Trebuie luate măsuri hotărâte pentru a restabili pacea și securitatea cetățenilor Israelului”.

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a condamnat atacul.

”Această violență este inacceptabilă. Israelenii, ca toți oamenii din întreaga lume, ar trebui să poată trăi în pace și fără teamă”, a spus Blinken în adresarea sa.

Președintele palestinian Mahmoud Abbas a condamnat uciderile israelienilor și a avertizat că atacul ar putea duce la o escaladare într-un moment în care „ne străduim pentru stabilitate”.

Cu toate acestea, gruparea militantă palestiniană Hamas, care guvernează Fâșia Gaza, a lăudat atacul, spunând: „Ne exprimăm binecuvântarea asupra operațiunii de la Tel Aviv”.

Securitatea fusese deja intensificată în Israel și în Cisiordania în urma celor două atacuri anterioare.

