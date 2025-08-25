Chirieac: Cei trei primari puternici care au șanse reale la alegerile din București. Ideea că USR câștigă Capitala, o legendă

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre neînțelegerile din coaliția aflată la guvernare, dar și despre posibilii candidați pe care partidele îi vor scoate în față la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Bogdan Chirieac a vorbit despre primarii puternici pe care îi au PSD și PNL în București – Robert Negoiță, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu – și a spus că ideea că USR ar câștiga Capitala este doar o legendă, întrucât Cătălin Drulă nu a avut un mandat bun la Ministerul Transporturilor și nu conduce în sondaje.

„Până la urmă, asta cu cu Capitala devine interesantă. Îmi aduce aminte de anul trecut, candidat comun sau nu. Să zicem că nu au candidat comun, ca să nu iasă PSD-ul de la guvernare. Își pune USR-ul candidat, își pune PNL-ul candidat, își pune PSD-ul candidat, UDMR-ul nu are treabă la București de obicei. Își pune fiecare candidat, ei se vor lupta pentru Capitală, dar se vor înțelege în coaliție. Nu am mai văzut filmul ăsta o dată cumva?”, a spus Niels Schnecker.

„Ți se pare că în momentul ăsta se înțeleg în coaliție? Mie nu mi se pare deloc lucrul ăsta. Eu am încredere în ai mei, în USR, că vor face praf coaliția asta. Și vor face praf toată țara, nu am nicio îndoială. (...)

Anul trecut coaliția a funcționat. Cu Cătălin Cîrstoiu nu s-au înțeles, nu l-au susținut. În mod real PSD și PNL nu l-au susținut. Omul, profesor universitar, decan la Medicină, s-a retras și a avut fiecare partid politic candidatul său. Coaliția a mers până s-a rupt în noiembrie anul trecut, și văd că nu s-a rupt, că în continuare PSD-PNL sunt la guvernare.

Deci PSD-ul are avantajul că are doi primari foarte buni la București, Robert Negoiță și Daniel Băluță, nu știu care dintre ei va candida, și PNL-ul, la rândul său, are un primar bun la București, domnul Ciucu. Restul de primari nu prea se văd în București, dar cei trei sunt redutabili. De la PSD va candida probabil unul dintre ei.

Domnul Drulă nu are un mandat strălucit la Ministerul Transporturilor, deci chestiunea asta că USR câștigă a priori Bucureștiul e o legendă. Am văzut și în sondaje, nu rezultă că Drulă e pe locul I", a spus Bogdan Chirieac.

„Nu contează. Ei vor trebui să ducă o campanie în care se vor certa și vor trebui să guverneze împreună. Rezultatul va fi că dacă nu se rupe coaliția, cum nu s-a rupt nici cealaltă, rezultatul va fi că iarăși mergem în gard. Nu ai cum să ții o campanie și să te lupți politic și în același timp să fii aliat politic. Nu există!”, a spus Niels Schnecker.

„S-a întâmplat exact asta anul trecut. Fiecare partid mare a avut câte un candidat și coaliția a mers mai departe. Nu se întâmpla în România ce s-a întâmplat dacă domnul Klaus Iohannis nu muta alegerile din septembrie în decembrie”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

