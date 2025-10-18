Chirieac arată reușita majoră a Ungariei: "Péter Szijjártó nu e Oana Țoiu, care ne umple de ridicol prin ce face"

„Dacă se reușește un proces de pace, și peste 100 de ani istoria va consemna acest lucru: că pacea în războiul ruso-ucrainean s-a semnat la Budapesta. L-ați văzut în Egipt pe Donald Trump, alături de Viktor Orbán, iar președintele SUA a spus despre Orbán că este prietenul lui bun. Atunci era vorba despre încercarea de a face pace în Orientul Mijlociu, acolo unde oricum s-au eliberat 20 de ostatici israelieni în viață”, a spus Chirieac la Realitatea TV.

Analistul a continuat spunând că premierul ungar știe să joace pe scena politică globală, poziționându-se strategic între marile puteri.

„Vorbim despre politică mare, Viktor Orbán este agentul lui Putin în Uniunea Europeană și a știut să se apropie de Donald Trump. S-a și văzut cu el anul acesta, iar președintele SUA a acceptat să se întâlnească din nou cu Vladimir Putin la Budapesta. Ce să mai spunem?”, a afirmat Chirieac.

Potrivit acestuia, întâlnirea de la Budapesta ar urma să aibă un impact major asupra dinamicii internaționale, transformând capitala Ungariei într-un nou centru al diplomației mondiale.

Netanyahu, primit la Budapesta

Chirieac a vorbit și despre apropierea dintre Ungaria și Israel, menționând în acest sens vizita premierului israelian Benjamin Netanyahu de la Budapesta, deși acesta era vizat de un mandat de arestare emis de Tribunalul Penal Internațional.

„Noi ar trebui să avem o relație fundamentală cu Israelul și avem și parteneriat strategic, dar Benjamin Netanyahu nu poate veni în România, fiindcă are un mandat de arestare emis de Tribunalul Penal Internațional. Ungaria lui Orbán l-a invitat oficial la Budapesta pe domnul premier Netanyahu, care a ajuns acolo. Înainte ca avionul să pună roțile pe pistă, Ungaria a ieșit din Curtea Penală Internațională”, a spus analistul.

Întrebat ce s-ar întâmpla dacă avionul președintelui rus Vladimir Putin ar tranzita spațiul aerian al României pentru a ajunge la Budapesta, Bogdan Chirieac a răspuns fără ezitare:

„Nu se va întâmpla absolut nimic. Uniunea Europeană va accepta ca avionul lui Putin să treacă pe oriunde pentru a ajunge la Budapesta, pentru negocierile de pace cu Donald Trump. Vă dați seama ce reușită a premierului Orbán, fiindcă toată lumea se aștepta ca întâlnirea să aibă loc la Istanbul sau la Ankara, în Turcia. Nici nu ar fi fost probleme de transport în acest caz. Mă aștept ca liderii europeni să se întâlnească apoi cu Donald Trump, tot la Budapesta. Practic, capitala Ungariei devine centrul lumii."

„Ungaria joacă în politica mare, planetară”

În final, Chirieac a făcut o comparație acidă între ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, și Oana Țoiu, ironizând lipsa de realizări a politicii externe românești.

"Putem să-l comparăm pe Péter Szijjártó, ministrul de Externe al Ungariei, cu doamna Oana Țoiu? Zău, doar spunem Oana Țoiu și ne umplem de ridicol, după toate faptele pe care le-a săvârșit așa-zisul ministru al României. Despre ce vorbim? Să avem totuși și simțul ridicolului”, a spus analistul.

Bogdan Chirieac a conchis că, deși nu este de acord cu derapajele politice ale guvernului de la Budapesta, Ungaria a reușit să se impună pe scena internațională:

„Uitați-vă ce face acum Ungaria, cu a cărei politică eu, personal, nu sunt de acord, cu derapajele lui Viktor Orbán și cu tot ce s-a întâmplat. Dar priviți că Ungaria joacă în politica mare, planetară. Au investiții din toate părțile: din China, din Rusia, din Coreea, plus Uniunea Europeană și Statele Unite.”