Data publicării:

Chinezii se înghesuie să viziteze Bulgaria. Motivul? Un preparat tradițional

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Stiri
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

În fiecare an, sute de turiști chinezi se îndreaptă spre satul de munte bulgăresc Momchilovtsi pentru a participa la festivalul dedicat iaurtului local, un produs renumit pentru beneficiile sale pentru sănătate și devenit un adevărat fenomen în China. Festivalul atrage vizitatori dornici să guste iaurtul autentic și să descopere tradițiile locale din Munții Rodopi.

Turiștii chinezi se amestecă cu localnicii în piața satului Momchilovtsi, aproape de granița cu Grecia, unde muzicieni în costume tradiționale brodate interpretează cântece populare pe scena festivalului. Producătorii locali de iaurt și brânză, mulți dintre ei vorbitori de chineză, oferă mostre și produse spre vânzare, creând o atmosferă autentică și plină de culoare.

„Iaurtul bulgăresc este foarte popular în China ... așa că vrem să încercăm iaurtul pur de aici”, a declarat Ge Lin, 37 de ani, un turist din China, conform Reuters.


Legătura între iaurtul bulgăresc și sănătate

Vizitele turiștilor chinezi au început în 2009, când o companie chineză de produse lactate a importat bacteriile din iaurtul local pentru prima dată. Produsul companiei, marca Mosilian, se găsește acum în majoritatea supermarketurilor chineze.

Iaurtul bulgăresc conține bacterii unice, precum Lactobacillus bulgaricus, recunoscute pentru stimularea sănătății, imunității și longevității.

„Iaurtul bulgăresc poate fi primul probiotic din lume și a fost folosit pentru a trata diverse afecțiuni. Fiecare tulpină bacteriană izolată din iaurtul de casă are proprietăți distincte”, explică Prof. Dr. Penka Petrova, director al Institutului de Microbiologie din cadrul Academiei Bulgare de Științe.

Descoperirile inițiale aparțin microbiologului bulgar Stamen Grigorov și zoologului rus Élie Metchnikoff, care au demonstrat la începutul secolului XX că iaurtul contribuie la longevitatea țăranilor bulgari.

 

Iaurtul, un brand cultural și turistic

Producătorii locali spun că gustul și proprietățile iaurtului variază în funcție de sezon și de tipul de lapte folosit. Dimitar Danchev, crescător de animale din regiune, explică:

„Primăvara, când animalele pasc pe iarbă proaspătă, iaurtul are caracteristici specifice, ... în timp ce toamna, când iarba este mai uscată, laptele este mai gros”.

Mitra Pareva, 95 de ani, recunoaște rolul iaurtului în dieta sa zilnică: „Iaurtul este bun pentru mine. Primele alimente de pe masa mea sunt pâinea și iaurtul”.

Pe lângă proprietățile sale sănătoase, iaurtul a devenit un simbol al patrimoniului bulgăresc, atrăgând atenția internațională și transformând Momchilovtsi într-o destinație turistică căutată. Festivalul reunește localnici și turiști într-o sărbătoare a tradițiilor, muzicii și gastronomiei autentice, consolidând reputația iaurtului bulgăresc pe mapamond.

