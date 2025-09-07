China acuză Canada și Australia de „provocări” militare în strâmtoarea Taiwan

Armata chineză a acuzat sâmbătă Canada și Australia de „provocări” după ce nave militare ale celor două țări au traversat strâmtoarea Taiwan, zonă revendicată de Beijing, dar considerată rută internațională de statele occidentale și de Taipei.

Armata chineză a anunțat sâmbătă că a surprins, urmărit şi avertizat o fregată canadiană şi un distrugător australian care traversau strâmtoarea Taiwanului, catalogând trecerea drept o provocare de securitate.

Comandamentul Teatrului de Est al Armatei Populare de Eliberare a relatat că fregata canadiană Ville de Quebec şi distrugătorul australian cu rachete ghidate Brisbane „s-au angajat în 'tulburări și provocări' ”, iar, în comunicatul instituției, se atrage atenția că „Acțiunile canadienilor și australienilor transmit semnale greșite și sporesc riscurile de securitate”.

Din partea Canadei, un purtător de cuvânt al forțelor armate a precizat că nu comentează planurile de navigație ale navelor aflate în misiune și a reamintit că Ville de Quebec desfășoară operațiuni în cadrul Operațiunii Horizon, menite să susțină pacea și stabilitatea în regiunea Indo-Pacific. Guvernul canadian a mai spus că nava a operat recent în zona economică a Filipinelor, participând la exerciții de libertate a navigației. Canberra nu a oferit încă un răspuns oficial la solicitările de comentarii.

China a intensificat presiunile militare asupra insulei

Autoritățile de la Taipei au declarat că monitorizează atent activitatea din strâmtoare și „desfășoară forțe aeriene și navale adecvate pentru a asigura securitatea și stabilitatea” acestei rute maritime, care separă China continentală de insula Taiwan.

Tranzițiile prin strâmtoarea Taiwan sunt frecvente: Marina SUA şi, ocazional, nave din state aliate - dintre care Canada, Marea Britanie şi Franţa - trec pe acolo. Acestea le consideră ape internaţionale, trecând prin zonă aproximativ o dată pe lună. Taiwanul împărtășește această perspectivă. Beijingul, însă, revendică Taiwanul ca parte a teritoriului său şi susţine că strâmtoarea intră în apele sale teritoriale, poziţie respinsă ferm de guvernul de la Taipei.

În ultimii cinci ani, China a intensificat presiunile militare asupra insulei, organizând exerciţii şi manevre în vecinătate, în timp ce tensiunile din regiune rămân ridicate, conform Reuters.

