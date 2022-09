Chef Salvo Lo Castro, detalii din culisele emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de-aici”: Ce văd oamenii la televizor e doar 50% din ce se întâmplă

„Sunt celebru, scoate-mă de-aici” este show-ul de pe Pro TV care pune la încercare toate limitele vedetelor și care le pune în fața celor mai mari frici ale lor, celebritățile trăind în jungla dominicană, printre insecte și reptile. În ediția de pe 22 septembrie, doi concurenți au părăsit emisiunea de supraviețuire: Răzvan Botezatu, care și-a cerut eliminarea singur, din cauza faptului că a cedat psihic și bucătarul chef Salvo Lo Castro, care a pierdut proba zilei. În exclusivitate pentru Spectacola, cheful ne-a dezvăluit detalii din culisele emisiunii și ne-a pus față în față cu cele mai mari frici ale sale.

„Mi-a sunat telefonul și mi s-a zis: „Am o provocare pentru tine” și mi-a propus să facem reality show-ul acesta. Am acceptat, este o experiență nouă în viață. De aici a luat naștere totul.

Colegii m-au primit foarte bine, pentru că nu am intrat cu mâna goală, am intrat cu făină, cu zahăr, sare, piper, miere și cu ouă. Sunt două tabere: cea a Plăcerilor și a Belelelor, eu am ajuns în tabăra Plăcerilor cu mâinile pline de marfă. Le-am pus acolo, am pregătit paste, sosuri. Eu de obicei nu mâncam mult și mai lăsam și pentru colegii mei.”, a declarat Salvo Lo Castro în exclusivitate pentru Spectacola.

„Eu toată viața m-am temut de șobolani”

Și, pentru ca încercarea să fie și mai grea, celebritățile au fost puse în cadrul emisiunii față în față cu cele mai mari frici cu care acestea au plecat din România. În cazul lui Salvo Lo Castro, șobolanii au fost cei care i-au făcut probele mai grele, dar nu imposibile.

„Cea mai grea probă a fost cea în care am fost pus într-o cutie de lemn, unde au aruncat pe mine 30 de șobolani, șerpi. Eu toată viața m-am temut de șobolani și mi-a trecut această frică. Acolo m-au aruncat printre șobolani și, dacă câștigam, mâncam, dacă nu, nu. În plus, dacă câștigi te pui bine și cu colegii tăi, pentru că aduci de mâncare. Primim fix ce se vede la televizor: 80 de grame de orez pe zi și un cartof și e normal că nu-ți ajunge. Așadar, nu te mai interesează de frici, vrei să câștigi ca să mănânci.

Foarte greu este și să locuiești în junglă, fără nimic, fără telefon, fără ceas și nu știi ce oră este, nu știi la ce oră te trezești sau te culci, tu trăiești așa doar uitându-te la cer și încerci să-ți dai seama, nu știi nimic de la persoanele dragi. Ce văd oamenii la televizor e doar 50% din ce se întâmplă, pentru că efectiv e mai greu în realitate. Viermi, tarantule pe tine. Este foarte greu să dormi și pe acel lemn, pentru că nu dormi bine. Eu am stat 10 zile în junglă, am trecut prin trei probe, dintre care pe două le-am câștigat.”, ne-a mai spus bucătarul chef.

