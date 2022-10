CFR Cluj - Petrolul Ploiești, rezultat final. Rezultatul care "înnebunește" fanii fotbalului spectacol 

CFR Cluj a învins-o pe Petrolul Ploieşti cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 12-a a Superligii de fotbal.



Unicul gol a fost înscris de Cristian Manea (90+1), cu capul, în urma unui corner executat de Ciprian Deac.



Claudiu Petrila a ratat o ocazie uriaşă (90+3) de desprindere, în situaţie de doi la unu cu portarul.



Petrolul a suferit al treilea eşec consecutiv în campionat.



CFR are patru victorii la rând, fără gol primit, trei dintre ele pe teren propriu.



FC CFR 1907 Cluj - FC Petrolul Ploieşti 1-0 (0-0), Stadion Gaz Metan - Mediaş

A marcat: Cristian Manea (90+1).

Arbitru: Cătălin Popa (Piteşti); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Daniel Mitruţi (Craiova); al patrulea oficial: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi)

Arbitru video: Ovidiu Haţegan (Arad); arbitru asistent video: Gabriel Sabin Stroe (Piteşti)

Observatori: Ioan Onicaş (Zalău) - CCA, Viorel Ilinca (Piteşti) - LPF

Dan Petrescu a rămas la conducerea echipei CFR Cluj. Clauza de reziliere e uriașă, iar antrenorul nu s-a înțeles cu patronul

Tehnicianul Dan Petrescu are parte de încrederea conducerii clubului CFR Cluj şi rămâne în continuare antrenorul campioanei en-titre, se arată într-un comunicat de presă al grupării ardelene de acum câteva zile.



"În urma ultimelor speculaţii apărute în mass-media cu privire la posibila schimbare de pe banca tehnică a antrenorului echipei noastre, clubul CFR 1907 Cluj doreşte să facă anumite precizări. Dan Petrescu are parte de încrederea conducerii clubului şi rămâne în continuare antrenorul echipei CFR 1907 Cluj", precizează sursa citată.



Antrenorul a avut o discuţie cu patronul echipei, Nelu Varga, în cadrul căreia s-a convenit că echipa are nevoie de continuitate la nivelul conducerii băncii tehnice.



"Tehnicianul echipei noastre a avut o discuţie cu patronul clubului, una bazată pe maturitate şi respect, iar scopul ambelor părţi s-a dovedit a fi, aşa cum era de aşteptat, unul comun: acela de a avea continuitate pe banca tehnică şi de a avea rezultate importante. Rămânem o familie unită, aşa cum am fost mereu, iar pentru asta avem nevoie ca şi suporterii să fie în continuare alături de jucători, dar şi de staff-ul tehnic, pentru că doar împreună vom reuşi să obţinem rezultate importante, aşa cum am făcut-o mereu în ultimii ani", se mai arată în comunicatul de presă semnat de conducerea clubului CFR Cluj.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News