Cele trei afecțiuni pe care rozmarinul le combate în mod eficient

Folosit încă din Antichitate, rozmarinul, cunoscut azi sub denumirea de Salvia rosmarinus, este studiat pentru posibile beneficii asupra sănătății, în contextul unor afecțiuni tot mai frecvente în prezent.

Un studiu recent pe studenți a arătat că administrarea a 500 mg de rozmarin de două ori pe zi, timp de o lună, a redus semnificativ tulburările memoriei comparativ cu un grup care a primit placebo. În plus, rozmarinul a contribuit la diminuarea stresului, anxietății și depresiei și a îmbunătățit totodată calitatea somnului. De asemenea, compușii activi din rozmarin susțin sănătatea cardiovasculară prin îmbunătățirea circulației sanguine și reducerea tensiunii arteriale, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @AndreyStar

Ce proprietăți are rozmarinul

Antioxidant puternic



Rozmarinul conține antioxidanți importanți, precum acidul rosmarinic, carnosolul și acidul carnozic, care neutralizează radicalii liberi – molecule instabile ce pot provoca îmbătrânire prematură și boli cronice. Consumul regulat de rozmarin, chiar și în cantități mici în mâncare, poate sprijini sănătatea pielii, inimii și sistemului nervos.

Antiinflamator



Substanțele active din rozmarin reduc producția de compuși pro-inflamatori din organism. Infuziile, uleiul diluat aplicat pe piele sau băile cu rozmarin pot fi utile pentru calmarea durerilor musculare, a rigidității articulare sau a inflamațiilor minore.

Antimicrobian și antifungic



Rozmarinul conține uleiuri volatile care inhibă dezvoltarea bacteriilor și ciupercilor. Uleiul esențial, diluat, este folosit în apa de gură pentru respirație proaspătă, iar în șampon sau loțiuni tonice pentru scalp poate ajuta la prevenirea mătreții.

Ajută digestia



Rozmarinul stimulează secreția de bilă și enzime digestive, ușurând digestia alimentelor grase și reducând disconfortul abdominal. Ceaiul din rozmarin poate fi util după mese copioase pentru reducerea balonării, a flatulenței și a senzației de greutate în stomac.

Protecție hepatică



Unele cercetări sugerează că rozmarinul poate reduce stresul oxidativ la nivelul ficatului și sprijină regenerarea acestuia după expunerea la toxine. Este util în cure blânde de detoxifiere, însă trebuie consumat moderat și nu înlocuiește tratamentele prescrise de medic.

Susține sănătatea părului



Uleiul esențial de rozmarin aplicat diluat pe scalp poate stimula foliculii, îmbunătățind grosimea și rezistența firelor de păr. Este folosit tradițional pentru reducerea căderii părului și combaterea mătreții, iar unele studii îl compară ca eficiență cu tratamente farmaceutice precum minoxidilul, dar cu mai puține efecte secundare.

