Data publicării:

Cele mai tari imagini cu luna roşie. Cum s-a văzut eclipsa în Europa şi Asia

Autor: Florin Răvdan
 Sursa: Agerpres
Sursa: Agerpres

Iată cum s-a văzut eclipsa de lună, dar şi culoarea roşiatică specifică acestui fenomen, în mai multe locaţii din Europa şi Asia. 

”Fenomenul începe cu intrarea Lunii în penumbră, la ora 18:28, când Luna va fi sub orizont. Pentru că penumbra Pământului nu este foarte opacă, la începutul fenomenului culoarea Lunii nu se va schimba mult. La București, Luna va răsări la ora 19:37, când deja se află în umbra Pământului”, informează Observatorul Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu”.

Iată imagini din Elveţia, Danemarca, Israel sau Kirgizstan. 

Luna deasupra Kîrgîzstanului - sursa Agerpres

 

Luna roşiatică în Danemarca - Sursa Agerpres

Luna roşiatică în Elveţia - sursa Agerpres

Eclipsa de lună în Israel - sursa Agerpres

 

Cele mai tari imagini cu luna roşie. Cum s-a văzut eclipsa în Europa şi Asia
