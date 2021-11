Cele mai populare tipuri de investiții din România

În 2020 România a încheiat anul cu o inflație anuală de aproximativ 2%, ceea ce este considerată o inflație liniștită. În 2021 însă lucrurile s-au agravat, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în iunie 2021 rata inflației a ajuns la 3.9%. Dacă venitul dvs. nu a crescut în această perioadă cu cel puțin același procent, cu siguranță ați remarcat creșterea prețurilor.

Banii adunați în contul bancar sau ținuți “la saltea” nu sunt cea mai bună soluție din mai multe motive. Valoarea lor nu crește, ci chiar opusul. Așadar, ce alternative există?

Înainte de a vă prezenta diferitele tipuri de investiții, există câteva aspecte care trebuie luate în considerare:

- Lichiditatea investiției: dacă pentru dvs. este important să aveți posibilitatea de a transforma plasamentul financiar în bani într-un timp scurt, fără ca acest fapt să rezulte în scăderea valorii sale, trebuie să optați pentru investiții cu lichiditate rapidă. De exemplu, investițiile imobiliare poate fi extrem de profitabile, însă sunt relativ nelichide. Trebuie găsit un client, finalizată tranzacția, achitate diferite taxe, etc, iar toate acestea pot dura de la câteva săptămâni până la câteva luni. Dacă deja ați investit economiile dvs. în imobiliare și vă confruntați cu apariția unor cheltuieli neașteptate (de exemplu facturi medicale) sau cu probleme financiare de scurtă durată, un credit rapid online ar putea fi o opțiune mai bună, deoarece vă ajută să rezolvați rapid problema, fără să fiți nevoiți să vindeți bunurile dvs.

- Gradul de risc: există investiții cu grad de risc redus, care vin cu câștiguri mai mici și investiții mai riscante, cu randament mai mare, atunci când au succes. Investițiile cu grad de risc ridicat nu sunt pentru toată lumea, așa că este mai bine să nu optați pentru astfel de investiții decât atunci când v-ați informat îndeajuns. De asemenea, nu investiți niciodată mai mult decât vă puteți permite sau decât sunteți dispus să pierdeți.

În România, cele mai populare tipuri de investiții sunt următoarele:

Depozite bancare: sunt considerate cele mai sigure investiții, mai degrabă incluse în categoria de economii decât în cea a investițiilor. Depozitele bancare au un grad de risc scăzut, însă și dobânzile sunt mici. Suma de bani alocată într-un depozit bancar este pentru o perioadă prestabilită de timp, cu dobânda anuală fixă în cele mai multe cazuri. Marele dezavantaj al acestei forme de investiții este faptul că dacă doriți să retrageți banii înainte de finalizarea contractului, dobânzile acumulate ar putea fi anulate parțial sau în totalitate. În cazul în care decideți să optați pentru o astfel de investiție, citiți cu atenție contractul, toate aceste informații vor fi specificate acolo. Obligațiuni (titluri) de stat: obligațiunile de stat sunt instrumente financiare care atestă datoria publică (sub formă de bonuri, certificate de trezorerie sau alte instrumente) a entității emitente. Obligațiunile de stat sunt considerate investiții sigure, cu grad de risc scăzut. Ele pot fi emise pe termen scurt - de până la un an, pe termen mediu - 1-5 ani, sau pe termen lung, pentru o perioadă mai lungă de 5 ani. Acțiuni: acțiunile sunt instrumente financiare care pot fi achiziționate sau vândute în cadrul Bursei de Valori. Acțiunile sunt atestarea dreptului de deținere asupra unei părți din compania respectivă. Companiile emit acțiuni pentru a colecta bani de la investitori. Banii obținuți din acțiuni sunt reinvestiți în companie, fie pentru a dezvolta produse și servicii noi sau pentru a le îmbunătăți pe cele existente. Un avantaj al acțiunilor reprezintă și faptul că nu aveți nevoie de foarte mult capital pentru a începe să investiți (spre deosebire de alte forme de investiții), acțiunile pot fi cumpărate și vândute cu ușurință, și în plus, piața de capital oferă un randament mediu anual de peste 8%.

Înainte de a începe să investiți, indiferent dacă este în depozite bancare, obligațiuni de stat, acțiuni sau alte forme de investiții, este recomandat să vă informații din surse de încredere. Găsiți atât cărți, cât și articole sau clipuri video despre fiecare tip de investiție. Nu în ultimul rând, puteți apela la un consultant financiar sau puteți contacta un reprezentant al băncii dvs. pentru sfaturi și îndrumare.