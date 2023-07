Care sunt sectoarele economice în care România performează în momentul de față și care sunt sectoarele care au fost ignorate și care ar avea nevoie de o mai mare atenție din partea statului?

„Va spuneam de sectorul Automotive care are un impact important. Foarte multe produse subansamble sunt produse în România și sunt integrate la nivel european.

Sectorul IT este un sector care a crescut și a crescut pentru că am inițiat o politică de atragere a sectorului IT încă din perioada 2003-2004 și care în acest moment are un impact foarte mare și ar putea să se dezvolte în perioada următoare.

Pe de altă parte, ne uităm la deficitul de balanțe comerciale și acolo vedem că sunt trei sectoare, trei zone mari unde trebuie să ne concentrăm atenția. Vorbim de sectorul metalurgic, de industria chimică și de industria procesării alimentelor. De aceea, pentru sectorul metalurgic am inițiat acel memorandum prin care, pe de o parte să sprijinim companiile care au suferit în in creșterilor masive ale prețului energiei și gazului, dar pe de altă parte să găsim instrumente financiare prin care să susținem aceste proiecte de retehnologizare.

Nu numai printr-un astfel de proiect, dar și prin operaționalizarea fondului de tranziție justă. 2.1 miliarde de euro în tranziția justă care trebuie să sprijine retehnologizarea în cele 6 județe care vor beneficia de aceste fonduri.

În procesarea alimentelor trebuie să investim, dar pe de altă parte, pe lângă investițiile în unitățile de producție pentru procesarea acestor alimente, trebuie să asigurăm și cadrul logistic necesar și atunci împreună cu Ministerul Agriculturii și Ministerul Economiei, voi susține un astfel de proiect integrat.

Știți că în luna mai a fost aprobată o schemă de ajutor de stat pentru reducerea impactului costului energiei și vom lansa cât de curând această schemă pentru montarea de panouri fotovoltaice sau instalații eoliene pentru fermieri, în așa fel încât să-și poată asigura între 70% până la 100% din consumul de energie din producția de energie regenerabilă.", a spus Florin Spătaru la DC News și DC Business.

Fostul ministru a vorbit și despre faptul că Ministerul Economiei pregăteşte o nouă schemă de ajutor de stat pentru marea industrie. Aflați mai multe despre acest subiect în interviul de mai jos:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News