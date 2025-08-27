Medicul Rawdy Reales a explicat pe rețelele sale de socializare care sunt cele mai frecvente concepții greșite despre gastrită. Afecțiunea, provocată adesea de o bacterie ce atacă sistemul digestiv, poate apărea brusc sau se poate instala treptat, dar nu orice disconfort abdominal indică automat gastrită. Iată care sunt cele mai frecvente mituri despre această afecțiune!

1. Gastrita nu poate fi diagnosticată „după ochi”, ci doar prin examinări medicale, teste pentru bacteria Helicobacter pylori sau endoscopie cu biopsie.

2. Nu trebuie să țe obișnuiești cu durerea de stomac, iar tratamentul corect este necesar.

3. Mitul că persoanele cu gastrită trebuie să elimine cafeaua complet nu este întotdeauna adevărat, (4) iar tratamentul nu este pe viață, ci punctual, în funcție de cauză.

5. Nu toate durerile abdominale indică gastrită, de aceea consultul medical este esențial, potrivit 20minutos.es.

Alimente de evitat când ai gastrită

Gastrita este o afecțiune caracterizată prin inflamația mucoasei stomacului, care poate provoca dureri, arsuri, senzație de greață și disconfort abdominal. Alimentația joacă un rol esențial în gestionarea acestei afecțiuni. Anumite alimente pot irita stomacul și pot agrava simptomele, de aceea este important să le eviți.

Alimente prăjite și grase

Produsele prăjite sau foarte grase, cum sunt cartofii prăjiți, fast-food-ul, chipsurile sau preparatele cu sosuri bogate în grăsimi, încetinesc digestia și pot crește inflamația mucoasei gastrice. Aceste alimente solicită stomacul și pot provoca arsuri sau senzația de greutate după masă.

Condimente și alimente picante

Ardeiul iute, piperul, curry-ul sau sosurile foarte condimentate pot irita stomacul și pot declanșa dureri și arsuri. Chiar dacă unele persoane tolerează ușor condimentele, în cazul gastritei acestea pot agrava inflamația și pot intensifica refluxul gastric.

Băuturi carbogazoase și alcool

Băuturile carbogazoase, cum sunt sucurile acidulate, și alcoolul stimulează producția de acid gastric și pot deteriora mucoasa stomacului. Consumul acestor băuturi poate duce la arsuri, balonare sau senzația de stomac plin și disconfort.

Cafea și ceai tare

Cofeina prezentă în cafea, ceai negru sau băuturile energizante stimulează secreția de acid gastric, ceea ce poate agrava durerea sau refluxul. În plus, consumul regulat poate favoriza iritarea mucoasei stomacului, mai ales dimineața pe stomacul gol.

Alimente foarte sărate

Produsele sărate, afumate sau conservate, cum sunt mezelurile, murăturile și conservele, pot irita stomacul și pot agrava inflamația gastrică. Sarea excesivă poate crește și retenția de apă și balonarea și poate accentua disconfortul abdominal.

Dulciuri și produse de patiserie bogate în zahăr

Prăjiturile, ciocolata, biscuiții sau alte produse de patiserie cu mult zahăr pot fermenta în stomac și pot provoca balonare sau senzație de greutate. În plus, zahărul poate agrava inflamația și poate reduce vindecarea mucoasei gastrice.

