Cele 7 legi pe care orice antreprenor ar trebui să le cunoască - Avocata Laura Dicu îți explică

În realitate, Laura Dicu, avocat, consideră că legea poate deveni un scut de protecţie care te ajută să îţi construieşti afacerea pe baze sigure.

Cunoaşterea cadrului legal devine astfel o dovadă de maturitate antreprenorială. Un contract redactat corect, o înţelegere clară a drepturilor angajaţilor sau respectarea regulilor fiscale pot face diferenţa. Ele decid între o afacere care creşte şi una care se blochează în sancţiuni sau litigii. De prea multe ori, antreprenorii tineri pierd bani şi încredere din cauza detaliilor legale. De la înregistrări incomplete până la lipsa documentaţiei de conformitate. Un management performant include şi o componentă juridică solidă. Auditul legal periodic, colaborarea cu un consilier specializat şi participarea la cursuri de formare juridică contează. Ele sunt investiţii care previn problemele, nu doar le rezolvă.

Laura Dicu, avocat, afirmă cu tărie: ,,Într-o piaţă tot mai competitivă, antreprenorul care îşi cunoaşte obligaţiile legale are un avantaj real. Pentru că acţionează informat, negociază sigur şi inspiră încredere. Legislaţia îți oferă o structură și o direcție clară. Iar o afacere solidă începe exact de aici: din înţelegerea regulilor care o fac să reziste.”

De ce este importantă legislaţia pentru afacerea ta



Fie că e vorba de contracte, taxe, angajaţi sau protecţia brandului, cadrul legal intervine în aproape toate activităţile unei afaceri. De-a lungul experienței sale, Laura Dicu a observat că neglijarea lui generează riscuri. Cum ar fi: litigii, amenzi, suspendarea activităţii sau pierderea oportunităţilor de creştere.

De exemplu, antreprenorii români sunt adesea vulnerabili la nivelul proprietăţii intelectuale „Majoritatea antreprenorilor cu care discut nu iau în calcul protecţia internaţională a mărcii”. Aceasta comportă riscuri mari dacă doreşti extinderea pe pieţe externe.

Mai concret, câteva beneficii majore de care te bucuri atunci când cunoști legislația:

Creezi un mediu de afaceri previzibil: știi ce trebuie să faci şi când;

Îţi creşti credibilitatea în faţa partenerilor, clienţilor şi investitorilor;

Eviti costurile ascunse ale litigiilor sau sancţiunilor administrative;

Poţi folosi legislaţia ca pe un instrument strategic (pentru protecţie, negociere, structura afacerii).

Avocata Laura Dicu observă că o cunoaștere de bază a cadrului legal ajută antreprenorii să creeze afaceri durabile. În fapt, antreprenorul inteligent identifică cum legislaţia devine avantaj.

Avocata Laura Dicu îți explică cele 5 legi pe care orice antreprenor ar trebui să le cunoască

,,Cunoașterea legislației nu este doar un act de responsabilitate, ci o strategie de protecție și creștere.” Într-o economie dinamică, antreprenorul care își înțelege drepturile și obligațiile e întotdeauna cu un pas înainte.

Aceste 5 legi pot face diferența între o afacere vulnerabilă și una construită pe o fundație solidă:

· Codul Civil – baza oricărui contract solid



Orice colaborare, parteneriat sau tranzacție comercială se sprijină pe regulile din Codul Civil. Aici se află principiile care dau forță unui contract: claritatea obligațiilor, consimțământul părților și modalitatea de rezolvare a litigiilor. Un contract redactat superficial poate deveni o sursă de conflicte costisitoare. De aceea este esențial ca fiecare acord să fie revizuit cu atenție, preferabil cu sprijinul unui jurist sau avocat.

· Codul Fiscal – harta stabilității financiare



Este legea care definește relația dintre antreprenor și stat. Reglementează impozitele, contribuțiile, deducerile și termenele de declarare. O afacere conformă fiscal evită penalități. Ea transmite seriozitate și stabilitate partenerilor și investitorilor. Cunoașterea actualizărilor din Codul Fiscal este vitală pentru orice manager sau contabil. Mai ales într-un context economic aflat în permanentă schimbare.

· Legea societăților comerciale (nr. 31/1990)



Aceasta stabilește regulile de funcționare ale firmelor din România și definește responsabilitățile asociaților, administratorilor și acționarilor. Alegerea formei juridice – SRL, PFA sau SA – influențează direct nivelul taxelor, gradul de răspundere și accesul la finanțări. O consultare corectă la început de drum poate economisi ani de probleme administrative și costuri inutile.

· Regulamentul European privind protecția datelor (GDPR – UE 679/2016)



În era digitală, protejarea datelor personale a devenit o obligație, nu o opțiune. Fie că gestionezi o bază de clienți sau colectezi adrese de e-mail pentru campanii, trebuie să respecți normele de prelucrare și confidențialitate. Amenzile pot ajunge până la 4% din cifra de afaceri, însă mai important este impactul reputațional. O companie care respectă GDPR transmite încredere și profesionalism.

· Legea drepturilor de autor și a mărcilor (8/1996 și 84/1998)



Identitatea unui brand este o formă de proprietate. Protejarea ei prin înregistrarea mărcii și respectarea drepturilor de autor înseamnă siguranță pe termen lung. Mulți antreprenori ignoră acest pas, iar rezultatul poate fi dramatic: pierderea numelui, a logo-ului sau chiar a reputației în fața unui concurent mai rapid. Înregistrarea mărcilor și monitorizarea utilizării lor reprezintă un pas simplu, dar esențial.

Cele 2 legi care te ajută să-ți construiești o afacere solidă

În continuare, avocata Laura Dicu îți spune care sunt cele 2 legi-cheie pentru o a construi o afacere cu un viitor sigur.

· Codul Muncii – protecția relațiilor de lucru

Resursa umană este inima oricărei afaceri. Codul Muncii reglementează tot ce ține de angajare, concediere, concedii, salarizare și drepturile angajaților. Un mediu de lucru conform, bazat pe respect și reguli clare, previne conflicte. De asemenea, reduce fluctuația de personal și consolidează imaginea companiei. Înțelegerea acestor norme este o dovadă de leadership matur.

· Legea semnăturii electronice (nr. 455/2001)

Digitalizarea a schimbat modul în care lucrăm. Documentele semnate electronic au valoare juridică deplină. Această lege oferă cadrul prin care procesele pot fi accelerate, păstrând legalitatea și siguranța. Într-o afacere modernă, semnătura electronică economisește timp, costuri și elimină barierele geografice dintre parteneri.

Cum să transformi legislaţia într-un avantaj strategic. Avocata Laura Dicu explică



„Antreprenorul informat juridic nu se teme de lege, ci o folosește ca pe un instrument de protecție și dezvoltare. O afacere solidă nu se clădește doar pe intuiție, ci și pe reguli înțelese și respectate.” - Laura Dicu

Pentru fiecare dintre aceste legi, avocata recomandă următoarele acţiuni:



· Revizuieşte periodic statutul afacerii tale în raport cu aceste legi

· Stabileşte un checklist intern: cine verifică, când verifică, ce documente există

· Colaborează cu un avocat / consilier juridic care poate face audit anual



Acest tip de acţiune nu e doar ,,bună practică”, e diferenţa între business-reactiv şi business-proactiv.

Unul dintre cei mai mari paşi pe care un antreprenor bine pregătit îl face este să transforme cunoaşterea legislativă într-o parte integrată din cultura afacerii. Iată cum:

-Organizează sesiuni interne de informare: cel puţin o dată pe an echipa-cheie (administrativ, financiar, HR) trebuie să fie la curent cu schimbările legale relevante.



-Include în procesul de onboarding al angajaţilor un modul despre conformitate legală şi etică.

Creează un canal rapid de raportare a riscurilor: dacă cineva observă o practică neconformă, trebuie să existe un mecanism de intervenţie.



-Evaluează performanţa managerială nu doar prin vânzări, ci şi prin indicatori de conformitate: contracte semnate la timp, documente arhivate, audituri fără observaţii majore.



Prin aceste paşi, legislaţia devine parte din ,,modul normal de operare” al firmei, nu o obligaţie separată, adeseori ignorată.

Iată un checklist orientativ pentru antreprenorii la început de drum, în viziunea avocatei Laura Dicu

Pas cu pas: ce să faci în următoarele 90 de zile pentru a-ţi consolida afacerea? Pentru antreprenorul la început de drum, un plan practic ajută mai mult decât o listă abstractă. Laura Dicu a pregătit un checklist orientativ pentru 90 de zile, orientat spre consolidarea afacerii din punct de vedere legal.

Ziua 1–30

Revizuieşte contractele curente: mesajele de comercializare, colaborări, parteneriate. Verifică dacă ele se aliniază cu Codul Civil şi regulile fiscale.

Întreprinde o scanare rapidă a riscurilor: ce legi aplică afacerii tale în mod direct? Legea societăţilor, Codul Muncii, GDPR? Notează ce ai documentat şi ce trebuie clarificat.

Identifică un avocat sau consilier juridic care să efectueze un audit legal minimal.

Ziua 31–60

Realizează auditul juridic: identifică documentele lipsă (ex: înregistrare marcă, contracte incomplete, angajaţi fără fişe).

Prioritizează acţiuni corective: înregistrează marcă dacă este cazul, semnează contracte de muncă conforme, adoptă proceduri GDPR.

Digitalizează documentele: semnătură electronică, arhivare digitală, proceduri interne clare.

Ziua 61–90

Creează un manual intern minim de conformitate: cine e responsabil pentru ce, când şi cum se raportează.

Stabileşte un calendar anual de verificări: audit contabil, audit juridic, evaluare Riscuri & Compliance.

Acest plan de 3 luni nu înseamnă să petreci 90 de zile în hârtii, ci să aloci periodic timp pentru prevenţie. Ceea ce te va ajuta să economisești resurse şi multe griji în viitor.

Laura Dicu: cum transformi legislația din obstacol în aliat



Pentru antreprenorul modern, trecerea de la idee la afacere pe termen scurt necesită o atenție sporită. Scrierea unei strategii de creştere fără a avea legislaţia de partea ta e ca şi cum ai construi un castel pe nisip. Dar când ai harta legală: când ştii contractele, protecţia brandului, regimul fiscal, relaţiile cu angajaţii, digitalizarea... atunci poţi construi o afacere solidă, scalabilă şi rezilientă.

Laura Dicu, avocat, ne explică: „Legislaţia nu e un obstacol, ea poate deveni un aliat. Când o tratezi astfel, când o integrezi în cultura ta de business, devii un antreprenor informat, responsabil şi performant.”

Afacerea ta merită să fie o structură care rezistă. Şi poți începe chiar acum: fă-ţi un audit, stabileşte un plan, implică-ţi echipa.

„În business, necunoașterea legii nu te scutește de consecințe. Dar cunoașterea ei îți oferă libertate și putere decizională.” - ne reamintește, avocata Laura Dicu.