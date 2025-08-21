Data publicării:

Cele 4 cerințe ale lui Putin pentru un acord de pace în Ucraina. Ar fi gata să uite de Harkov, Zaporojie și Herson - Surse Reuters

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: alamy / Reuters
Foto: alamy / Reuters

Vladimir Putin ar avea 4 condiții pentru a semna un acord de pace în Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin cere ca Ucraina să cedeze întreaga regiune estică Donbas, să renunțe la ambițiile de a adera la NATO, să rămână neutră și să împiedice desfășurarea trupelor occidentale pe teritoriul său, au declarat trei surse de la Kremlin pentru Reuters.

Putin s-a întâlnit vineri cu Donald Trump în Alaska pentru primul summit Rusia-SUA din ultimii patru ani și a discutat cu președintele american despre cum ar putea arăta un compromis privind Ucraina. După întâlnire, alături de Trump, Putin a spus că întâlnirea ar putea deschide drumul către pace în Ucraina, dar niciunul dintre lideri nu a oferit detalii despre discuțiile purtate.

Potrivit celui mai detaliat raport de până acum bazat pe surse ruse, Reuters a reușit să contureze principalele puncte pe care Kremlinul le-ar dori într-un posibil acord de pace pentru a încheia un război care a ucis și rănit sute de mii de oameni.

Putin ar fi dispus să renunțe la Zaporojie și Herson

 

În esență, sursele ruse au declarat că Putin a făcut compromisuri în privința cererilor teritoriale formulate în iunie 2024, care cereau Kievului să cedeze integral cele patru provincii pe care Moscova le revendică ca parte a Rusiei: Donețk și Luhansk în estul Ucrainei – care formează Donbasul – plus Herson și Zaporojie în sud. Kievul a respins acele condiții, considerându-le echivalente cu o capitulare.

În noua sa propunere, președintele rus insistă ca Ucraina să se retragă complet din părțile Donbasului pe care le mai controlează, potrivit celor trei surse. În schimb, Moscova ar opri liniile frontului actual în Zaporojie și Herson, au adăugat acestea.

Rusia controlează aproximativ 88% din Donbas și 73% din Herson și Zaporojie, conform estimărilor SUA și datelor disponibile public.

Moscova este, de asemenea, dispusă să cedeze părțile mici din regiunile Harkov, Sumi și Dnipropetrovsk pe care le controlează ca parte a unui posibil acord, au spus sursele.

Nu vrea ca Ucraina să adere vreodată la NATO

 

Totuși, Putin rămâne fidel cererilor anterioare ca Ucraina să renunțe la ambițiile sale de aderare la NATO și să obțină un angajament juridic din partea alianței conduse de SUA că aceasta nu se va extinde spre est, precum și limitări pentru armata ucraineană și un acord ca niciun soldat occidental să nu fie desfășurat pe teren în Ucraina ca parte a unei forțe de menținere a păcii, au declarat sursele.

Totuși, cele două părți rămân departe una de cealaltă, la mai bine de trei ani după ce Putin a trimis mii de soldați ruși în Ucraina într-o invazie de amploare, care a urmat anexării peninsulei Crimeea în 2014 și luptelor prelungite în estul țării între separatiștii susținuți de Rusia și trupele ucrainene.

Condiții inacceptabile pentru Zelenski

 

Reamintim în acest context că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins în mod repetat ideea de a se retrage de pe terenuri recunoscute internațional ca parte a unui acord și a afirmat că regiunea industrială Donbas servește drept un bastion care împiedică avansul rus mai adânc în Ucraina.

„Dacă vorbim despre retragerea simplă din est, nu putem face asta. Este o chestiune de supraviețuire a țării noastre, implicând cele mai puternice linii de apărare”, a spus el reporterilor, conform declarațiilor publicate joi de Kiev.

În același timp, aderarea la NATO este un obiectiv strategic înscris în constituție și pe care Kievul îl consideră cea mai sigură garanție de securitate. Zelenski a spus că nu este treaba Rusiei să decidă asupra apartenenței Ucrainei la alianță.

Casa Albă și NATO nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind propunerile Rusiei, preciează sursa citată.

Politologul Samuel Charap, președinte al programului Rusia și Eurasia la RAND, un think-tank american, a declarat că orice cerere ca Ucraina să se retragă din Donbas rămâne inacceptabilă pentru Kiev, atât politic, cât și strategic.

„Deschiderea către o «pace» pe termeni categoric inacceptabili pentru cealaltă parte ar putea fi mai mult un spectacol pentru Trump decât un semn al unei reale disponibilități de compromis. Singura modalitate de a testa această propunere este să înceapă un proces serios la nivel de lucru pentru a negocia aceste detalii”, a adăugat el. 

Sursele de la Kremlin afirmă cu Putin a făcut concesii

Forțele ruse controlează în prezent o cincime din Ucraina, o zonă aproximativ cât statul american Ohio, potrivit estimărilor SUA și hărților publice.

Cele trei surse apropiate de Kremlin au spus că summitul din Anchorage, Alaska, a oferit cea mai bună șansă pentru pace de la începutul războiului, deoarece au avut loc discuții specifice despre termenii rușilor și Putin a arătat disponibilitatea de a face concesii.

„Putin este pregătit pentru pace – pentru compromis. Acesta este mesajul transmis lui Trump”, a spus unul dintre interlocutori.

Sursele au avertizat că Moscova nu știe dacă Ucraina ar fi dispusă să cedeze restul Donbasului și că, dacă nu, războiul va continua. O a patra sursă a spus că, deși problemele economice sunt secundare pentru Putin, el înțelege vulnerabilitatea economică a Rusiei și amploarea efortului necesar pentru a avansa mai departe în Ucraina.

Garanții de securitate pentru Trump

 

Emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a jucat un rol esențial în pregătirea summit-ului și a celei mai recente încercări de pace, potrivit a două surse ruse.

Witkoff s-a întâlnit cu Putin la Kremlin pe 6 august împreună cu consilierul Kremlinului, Yuri Ushakov. La întâlnire, Putin i-a transmis clar lui Witkoff că este dispus să facă compromisuri și a prezentat contururile a ceea ce ar putea accepta pentru pace, potrivit a două surse ruse.

Dacă Rusia și Ucraina ar ajunge la un acord, există mai multe opțiuni pentru un acord formal – inclusiv un posibil acord trilateral Rusia-Ucraina-SUA recunoscut de Consiliul de Securitate al ONU, a spus una dintre surse.

O altă opțiune este revenirea la acordurile eșuate din Istanbul din 2022, în care Rusia și Ucraina au discutat despre neutralitatea permanentă a Ucrainei în schimbul garanțiilor de securitate din partea celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU: Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite, au adăugat sursele.

„Există două opțiuni: război sau pace, și dacă nu există pace, atunci va fi mai mult război”, a spus unul dintre interlocutori.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cele 4 cerințe ale lui Putin pentru un acord de pace în Ucraina. Ar fi gata să uite de Harkov, Zaporojie și Herson - Surse Reuters
21 aug 2025, 21:49
Pompier rănit grav în incendiile de vegetație din Portugalia. Autospecială cuprinsă de flăcări (VIDEO)
21 aug 2025, 21:04
Kremlinul vine cu noi condiții pentru a semna acorduri privind Ucraina. Rușii, deranjați de un decret emis de Zelenski acum 3 ani
21 aug 2025, 19:54
Turiști revoltați în Italia: Într-un bar au fost taxați și pentru muzica din boxe
21 aug 2025, 19:41
Donald Trump face un pas în spate. Retragere din negocierile Volodimir Zelenski - Vladimir Putin
21 aug 2025, 17:49
După Polonia, un alt stat NATO impune restricții aeriene din cauza dronelor rusești
21 aug 2025, 16:39
ParintiSiPitici.ro
„Ce sunteți voi, copiii din România, balaur cu șapte capete?!” Avertismentul Laviniei Stan pentru școala românească: „Asta nu mai e o generație să o ții cu forța!” / VIDEO
21 aug 2025, 20:57
Lavrov, reacție la dorința lui Macron și Starmer de a trimite trupe străine în Ucraina
21 aug 2025, 15:28
Declarația comună a UE și SUA privind comerţul şi investiţiile transatlantice
21 aug 2025, 14:52
Avertisment venit din Turcia condusă de Erdoğan în toiul pregătirilor negocierilor dintre Trump, Putin și Zelenski: Fără încetare a focului, nu există garanții de securitate pentru Kiev
21 aug 2025, 14:55
Europenii îi cer lui Trump să trimită avioane F-35 în România
21 aug 2025, 13:52
Lavrov, acuzații dure la adresa liderilor europeni privind soluționarea conflictului din Ucraina
21 aug 2025, 13:38
Care este planul în trei etape al președintelui Coreei de Sud pentru denuclearizarea Coreei de Nord
21 aug 2025, 13:42
Guvernul inițiază proces împotriva supermarketurilor. Lidl, printre lanțurile vizate
21 aug 2025, 13:25
Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, reacție sfâșietoare după condamnarea lui Vlad Pascu la 10 ani de închisoare
21 aug 2025, 12:24
Karol Nawrocki accelerează modernizarea Poloniei și trage guvernul de mânecă: mega-aeroport între Varșovia și Lodz, prima centrală nucleară a țării și protecție pentru fermieri
21 aug 2025, 11:23
Este gestionarea urșilor o problemă românească sau europeană? O țară din UE pregătește un sondaj privind fauna sălbatică
21 aug 2025, 10:57
J.D. Vance: Europenii trebuie să-și asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei
21 aug 2025, 09:55
Ungaria anunță că e pregătită să găzduiască negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia
21 aug 2025, 09:22
Kim Jong Un salută trupele sale desfășurate în sprijinul Rusiei: Avem o armată eroică
21 aug 2025, 09:20
Forțele americane au ucis un lider ISIS, considerat un candidat puternic pentru a deveni liderul grupării
20 aug 2025, 23:23
Un ghid turistic a murit la Colosseum. Fața neagră a supraturismului
20 aug 2025, 20:03
S-a terminat cu azilul în Grecia. Vor exista doar două opțiuni
20 aug 2025, 19:12
Celebru designer din Milano, mort în urma unui accident cu un TIR condus de un român
20 aug 2025, 18:56
Dronă rusească, prăbușită în estul Poloniei, la un an după un incident similar. Polonia: Rusia provoacă din nou țările NATO
20 aug 2025, 18:22
Rusia continuă cuceririle în Ucraina. Kremlinul anunță ocuparea a încă trei localități
20 aug 2025, 13:41
Trump, anunțul zilei: Putin și Zelenski sunt în proces de stabilire a unei întâlniri
20 aug 2025, 12:05
Rusia reia livrările de petrol către Ungaria și Slovacia via conducta Drujba 
20 aug 2025, 11:00
Rusia reia livrările de petrol către Ungaria și Slovacia via conducta Drujba 
Dedesubturile planului de pace al lui Trump. Ce se întâmplă în spatele ușilor închise pentru demascarea intențiilor ascunse ale lui Putin
20 aug 2025, 11:10
Franța doboară recordul: Cel mai mare câștig din istoria loteriei sale a fost revendicat. Cât va încasa norocosul
20 aug 2025, 11:01
Alianţa Nord-Atlantică îşi dă întâlnire în Turcia pentru summitul din 2026
20 aug 2025, 10:38
De la Casa Albă, direct în Rai. De ce vrea Trump să facă pace în Ucraina
20 aug 2025, 09:35
Imaginile cu Boris Johnson care au făcut înconjurul Internetului. Fostul premier britanic, așa cum nu l-ai mai văzut, la plajă, în Grecia / video viral
20 aug 2025, 08:45
În mijlocul discuțiilor dintre Trump, Putin și Zelenski, dronele ucrainene lasă fără curent mai multe zone din Zaporojie controlate de Rusia
20 aug 2025, 08:37
O tânără a ratat zborul spre vacanța sa de vis, după ce ChatGPT s-a "răzbunat" pe ea
19 aug 2025, 23:09
Administrația Trump anunță că Vladimir Putin este de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski
19 aug 2025, 22:18
Ce i-a șoptit Trump lui Macron în Biroul Oval, despre Putin. Totul a fost captat de un microfon rămas deschis
19 aug 2025, 21:20
Cum ajunge Budapesta pe harta păcii. Politico anunță că Trump vrea negocieri în Ungaria, cu Putin și Zelenski
19 aug 2025, 20:58
Cum arată prima femeie care va reprezenta Palestina la Miss Univers - Foto în articol
19 aug 2025, 20:18
Mama unuia din copiii lui Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, susține că este falită, deși a vândut o Tesla de 100.000 de euro
19 aug 2025, 19:52
Șofer beat, prins pe autostradă când "zbura" cu 220 km/h
19 aug 2025, 17:58
Exemplul pe care-l dă Suedia: Mută o biserică de 670 de tone pe un teren mai sigur. Cum e posibil - Video
19 aug 2025, 16:28
Cum au introdus în închisoare droguri cu ajutorul unei pisici
19 aug 2025, 16:30
Elveția anunță că va încălca mandatul CPI de arestare a lui Putin. Care este singura condiție
19 aug 2025, 15:09
Ucraina vrea 10 sisteme Patriot de la SUA, plătite din bani europeni
19 aug 2025, 14:16
Lavrov, anunț despre întâlnirea Putin - Zelenski
19 aug 2025, 13:33
Curtea Supremă de Justiție din R. Moldova: Partidele din Blocul 'Șor', excluse din competiția electorală
19 aug 2025, 13:07
Giorgia Meloni, surprinsă când îi mărturisea lui Trump cu cine nu-i place să vorbească / video
19 aug 2025, 13:02
Ce a reușit, de fapt, Donald Trump la întâlnirea cu liderii europeni: Culisele discuțiilor de la Casa Albă și afinitățile președintelui SUA
19 aug 2025, 13:34
Momentul în care Trump și Zelenski s-au contrat din nou. Imaginea pe care nu ai văzut-o la televizor / foto în articol
19 aug 2025, 12:13
Negocierile purtate de Trump și Zelenski au noi ecouri. Japonia ar putea oferi garanții de securitate Ucrainei
19 aug 2025, 11:51
Cele mai noi știri
acum 39 de minute
Hidroelectrica, mesaj de ultimă oră despre facturi. Prețul final facturat
acum 57 de minute
Un tată și doi copii, din România, salvați de la înec în Grecia/ VIDEO. ”Am auzit țipetele copiilor”
acum 1 ora 9 minute
Pompier rănit grav în incendiile de vegetație din Portugalia. Autospecială cuprinsă de flăcări (VIDEO)
acum 1 ora 22 minute
Prof. Ovidiu Pânișoară: În timp ce ne gândim la „eficientizări”, alții folosesc Mozart ca să economisească
acum 1 ora 37 minute
Ambasada SUA la București, anunț despre vizele spre America, după ce expiră: Începând cu 2 septembrie
acum 1 ora 40 minute
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
acum 1 ora 42 minute
Sălbăticia pierdută a României. Orieta Hulea, directoarea WWF-România, la DC Anima - VIDEO
acum 2 ore 12 minute
Ilie Bolojan, noi informații despre legea privind Pilonul II de pensii: Mi-a căzut în brațe
Cele mai citite știri
pe 20 August 2025
Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale
pe 20 August 2025
O companie de stat a rămas fără bani de salarii. Sindicatele cer demisia de onoare
pe 20 August 2025
Tragedie în Bulgaria. Un copil de doar 8 ani a murit în Nessebar, sub ochii mamei sale. ”Este fără precedent”
pe 20 August 2025
Greșeala flagrantă de pe harta pe care Trump le-a arătat-o liderilor europeni: Un indicator al falimentului diplomației românești / foto în articol
acum 12 ore 11 minute
Planul României. General: „Trebuie să participăm cu trupe în Ucraina!” / Analist: „Să vedeți isterie auristă! Se vor tăvăli Simion și Georgescu”
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel