Cele 4 cerințe ale lui Putin pentru un acord de pace în Ucraina. Ar fi gata să uite de Harkov, Zaporojie și Herson - Surse Reuters

Vladimir Putin ar avea 4 condiții pentru a semna un acord de pace în Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin cere ca Ucraina să cedeze întreaga regiune estică Donbas, să renunțe la ambițiile de a adera la NATO, să rămână neutră și să împiedice desfășurarea trupelor occidentale pe teritoriul său, au declarat trei surse de la Kremlin pentru Reuters.

Putin s-a întâlnit vineri cu Donald Trump în Alaska pentru primul summit Rusia-SUA din ultimii patru ani și a discutat cu președintele american despre cum ar putea arăta un compromis privind Ucraina. După întâlnire, alături de Trump, Putin a spus că întâlnirea ar putea deschide drumul către pace în Ucraina, dar niciunul dintre lideri nu a oferit detalii despre discuțiile purtate.

Potrivit celui mai detaliat raport de până acum bazat pe surse ruse, Reuters a reușit să contureze principalele puncte pe care Kremlinul le-ar dori într-un posibil acord de pace pentru a încheia un război care a ucis și rănit sute de mii de oameni.

Putin ar fi dispus să renunțe la Zaporojie și Herson

În esență, sursele ruse au declarat că Putin a făcut compromisuri în privința cererilor teritoriale formulate în iunie 2024, care cereau Kievului să cedeze integral cele patru provincii pe care Moscova le revendică ca parte a Rusiei: Donețk și Luhansk în estul Ucrainei – care formează Donbasul – plus Herson și Zaporojie în sud. Kievul a respins acele condiții, considerându-le echivalente cu o capitulare.

În noua sa propunere, președintele rus insistă ca Ucraina să se retragă complet din părțile Donbasului pe care le mai controlează, potrivit celor trei surse. În schimb, Moscova ar opri liniile frontului actual în Zaporojie și Herson, au adăugat acestea.

Rusia controlează aproximativ 88% din Donbas și 73% din Herson și Zaporojie, conform estimărilor SUA și datelor disponibile public.

Moscova este, de asemenea, dispusă să cedeze părțile mici din regiunile Harkov, Sumi și Dnipropetrovsk pe care le controlează ca parte a unui posibil acord, au spus sursele.

Nu vrea ca Ucraina să adere vreodată la NATO

Totuși, Putin rămâne fidel cererilor anterioare ca Ucraina să renunțe la ambițiile sale de aderare la NATO și să obțină un angajament juridic din partea alianței conduse de SUA că aceasta nu se va extinde spre est, precum și limitări pentru armata ucraineană și un acord ca niciun soldat occidental să nu fie desfășurat pe teren în Ucraina ca parte a unei forțe de menținere a păcii, au declarat sursele.

Totuși, cele două părți rămân departe una de cealaltă, la mai bine de trei ani după ce Putin a trimis mii de soldați ruși în Ucraina într-o invazie de amploare, care a urmat anexării peninsulei Crimeea în 2014 și luptelor prelungite în estul țării între separatiștii susținuți de Rusia și trupele ucrainene.

Condiții inacceptabile pentru Zelenski

Reamintim în acest context că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins în mod repetat ideea de a se retrage de pe terenuri recunoscute internațional ca parte a unui acord și a afirmat că regiunea industrială Donbas servește drept un bastion care împiedică avansul rus mai adânc în Ucraina.

„Dacă vorbim despre retragerea simplă din est, nu putem face asta. Este o chestiune de supraviețuire a țării noastre, implicând cele mai puternice linii de apărare”, a spus el reporterilor, conform declarațiilor publicate joi de Kiev.

În același timp, aderarea la NATO este un obiectiv strategic înscris în constituție și pe care Kievul îl consideră cea mai sigură garanție de securitate. Zelenski a spus că nu este treaba Rusiei să decidă asupra apartenenței Ucrainei la alianță.

Casa Albă și NATO nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind propunerile Rusiei, preciează sursa citată.

Politologul Samuel Charap, președinte al programului Rusia și Eurasia la RAND, un think-tank american, a declarat că orice cerere ca Ucraina să se retragă din Donbas rămâne inacceptabilă pentru Kiev, atât politic, cât și strategic.

„Deschiderea către o «pace» pe termeni categoric inacceptabili pentru cealaltă parte ar putea fi mai mult un spectacol pentru Trump decât un semn al unei reale disponibilități de compromis. Singura modalitate de a testa această propunere este să înceapă un proces serios la nivel de lucru pentru a negocia aceste detalii”, a adăugat el.

Sursele de la Kremlin afirmă cu Putin a făcut concesii

Forțele ruse controlează în prezent o cincime din Ucraina, o zonă aproximativ cât statul american Ohio, potrivit estimărilor SUA și hărților publice.

Cele trei surse apropiate de Kremlin au spus că summitul din Anchorage, Alaska, a oferit cea mai bună șansă pentru pace de la începutul războiului, deoarece au avut loc discuții specifice despre termenii rușilor și Putin a arătat disponibilitatea de a face concesii.

„Putin este pregătit pentru pace – pentru compromis. Acesta este mesajul transmis lui Trump”, a spus unul dintre interlocutori.

Sursele au avertizat că Moscova nu știe dacă Ucraina ar fi dispusă să cedeze restul Donbasului și că, dacă nu, războiul va continua. O a patra sursă a spus că, deși problemele economice sunt secundare pentru Putin, el înțelege vulnerabilitatea economică a Rusiei și amploarea efortului necesar pentru a avansa mai departe în Ucraina.

Garanții de securitate pentru Trump

Emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a jucat un rol esențial în pregătirea summit-ului și a celei mai recente încercări de pace, potrivit a două surse ruse.

Witkoff s-a întâlnit cu Putin la Kremlin pe 6 august împreună cu consilierul Kremlinului, Yuri Ushakov. La întâlnire, Putin i-a transmis clar lui Witkoff că este dispus să facă compromisuri și a prezentat contururile a ceea ce ar putea accepta pentru pace, potrivit a două surse ruse.

Dacă Rusia și Ucraina ar ajunge la un acord, există mai multe opțiuni pentru un acord formal – inclusiv un posibil acord trilateral Rusia-Ucraina-SUA recunoscut de Consiliul de Securitate al ONU, a spus una dintre surse.

O altă opțiune este revenirea la acordurile eșuate din Istanbul din 2022, în care Rusia și Ucraina au discutat despre neutralitatea permanentă a Ucrainei în schimbul garanțiilor de securitate din partea celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU: Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite, au adăugat sursele.

„Există două opțiuni: război sau pace, și dacă nu există pace, atunci va fi mai mult război”, a spus unul dintre interlocutori.

